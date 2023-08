Marset penetró entidades del Estado y la Policía incumple orden de allanar al Segip

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset penetró en tres entidades del Estado para acceder a la ciudadanía boliviana y de ese modo burlar a las fuerzas de seguridad. Obtuvo un pasaporte en la Dirección de Migración y tramitó dos cédulas de identidad en el Servicio General de Identificación Personal (Segip). Ambas entidades son parte del Ministerio de Gobierno. Además, ayer se supo que el extranjero contaba con un certificado de nacimiento que es otorgado por el Servicio de Registro Cívico (Sereci) que depende del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Lo que más interesa es el certificado de nacimiento del registro civil, porque eso le da legalidad para tramitar cédula de identidad supuestamente boliviana” explicó Alpacino Mojica, director del Segip en Santa Cruz. Admitió que hay una persona investigada en este caso y luego la Policía la aprehendió para investigarla.



La Fiscalía, por su lado, recibió ayer una orden de allanamiento a las oficinas del Segip. La Policía aún no ejecutó esa orden hasta las cero horas de este miércoles.



En su pedido a la jueza, la Fiscalía identificó a tres funcionarios entre ellos una mujer como sospechosas de haber participado en la emisión del documento falso que Marset exhibió para realizar sus actividades en territorio nacional.



De manera formal, el Ministerio Público requirió a la jueza de control jurisdiccional Livia Alarcón para que “expida el mandamiento de allanamiento, requisa, secuestro de elementos que tengan relación a las actividades ilícitas, así como también la aprehensión de ciudadanos que se encuentren involucrados en dichos actos ilícitos. La orden con habilitación de horas y días inhábiles contempla facultades para romper chapas y candados”. Como referencia citó la dirección del inmueble ubicado en el Centro Comercial Indana, segundo piso edificio de color rojo, en las oficinas del Segip.



Tras la solicitud, la orden fue emitida por la justicia, pero ningún agente de la Policía la cumplió hasta ayer anoche.



El diputado Daniel Rojas, de la facción evista del MAS, también solicitó que se cumpla esa instrucción. “Soy parte de la Comisión de Policía y Fuerzas Armadas”, dijo.



Así como el Segip y Migración son parte de la estructura del Ministerio de Gobierno, los agentes de la Policía también tienen una dependencia de este despacho de gobierno. Eso sí, esta entidad realizó otros allanamientos y secuestro vehículos que eran de Marset.



El uruguayo, quien ya tenía antecedentes por falsificar un pasaporte paraguayo cuando estuvo en Dubái, llegó al país con su nombre de pila, pero luego operó como Gabriel de Souza Beumer, según se lee en el pasaporte boliviano falsificado al que accedieron agentes paraguayos con apoyo de Europol. Según Mojica, este ciudadano tramitó su carnet boliviano en 2019, primero como Sebastián Marset y luego como Luis Paulo Amorim Santos.



La Fiscalía ordenó ayer la aprehensión de exfuncionario del Segip que trabajó entre 2018 y 2019, pero no se pronunció sobre otros sospechosos que estarían siendo investigados por efecto de esta falsificación en favor de Marset.



El funcionario, según los primeros informes, desarrollaba labores cuando uno de sus colegas le dijo que atienda un pedido y que se trataba del trámite de documento para Sebastián Marset. La Fiscalía recibió las declaraciones del funcionario y alista una imputación por resoluciones contrarias y otros, para presentarlo hoy ante la justicia.



Por otra parte, y desde tempranas horas de ayer, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) practicaron allanamientos a al menos seis inmuebles de nuestra capital.



Una de las órdenes de allanamiento solicitados por la Fiscalía y aprobada por la jueza, señala una propiedad por la localidad de Tres Cruces con muro perimetral, con fachada de color plomo.



Otras de las intervenciones de policías y fiscales calificadas de importantes se realizaron en un inmueble ubicado por la calle Las Garzas y avenida Terceros Banzer., como también en el condominio Ciudad Jardín y la Asociación Cruceña de Fútbol. Los allanamientos están siendo practicados por agentes de la Felcn y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



La tarde de ayer martes se conoció sobre la aprehensión de un policía de la Interpol y una funcionaria que atendía los trámites.



De acuerdo con los primeros informes, el policía con amplia experiencia en la Interpol y también de profesión abogado, realizaba las labores como asesor.



Los primeros informes señalan que estos funcionarios tendrían participación en hacer viable el acceso a su documento para movilizarse sin problema, pese a contar con un sello rojo de búsqueda a escala mundial para que responda por delito de narcotráfico.



La Fiscalía de Sustancias Controladas y de la Felcc, tienen previsto la realización de permanentes acciones en torno al caso de Sebastián Marset.



Los fiscales ya tienen preparados requerimientos para presentar ante la justicia con el fin de la emisión de más órdenes de allanamientos y aprehensiones de otras personas, que tendrían vínculos con el narcotraficante.



Marset fue detectado el sábado alrededor de las 10 de la mañana por agentes de Inteligencia de la Policía. Sin embargo, la seguridad de Marset logró neutralizar para secuestrar por horas a tres policías que fueron golpeados y amenazados de muerte. Además, fueron despojados de un dron, equipos de comunicación como celulares y otros. Cuando eran golpeados por Marset y su cuerpo de seguridad, los informes señalan que los policías fueron obligados a revelar todo el plan que manejaban en busca del traficante, quien lidera una organización internacional. Las diligencias de la Felcc y la Fiscalía señalan que los tres policías fueron enviados desde La Paz en labores de inteligencia del caso Marset, pero no estaban con armas de reglamento y tampoco tenían chalecos antibalas.



El secuestro de los policías se registró a las 10 de la mañana del sábado, pero de acuerdo a los registros, la movilización de cientos de uniformados para buscar a Marset empezó recién desde las 14:00. Durante la movilización fueron detenidas 12 personas entre ellas jugadores profesionales de fútbol que jugaban para el equipo Los Leones de El Torno. Asimismo, en allanamiento a una mansión por la avenida Beni y quinto anillo donde vivía Sebastián Marset, se incautó un arsenal de armas de uso militar. Hasta el momento la Policía secuestró más de 20 motorizados relacionados al narcotraficante.



Los 12 detenidos fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y leves, organización criminal, asociación delictuosa y atentado contra los miembros de la seguridad del Estado. La Fiscalía requirió la detención en la cárcel de Palmasola por 180 días para todos los aprehendidos por considerar que las pruebas acumuladas en las investigaciones son contundentes.



Más temprano, el exministro de Gobierno Carlos Romero dijo que, sobre la base del análisis de cómo se mueve el grupo de Marset, es muy probable que el último decomiso de madera con cocaína en Arica esté relacionado con él.



“En Uruguay se ha reportado el decomiso de un cargamento de láminas de madera con cocaína, láminas que se atribuyen a Sebastián Marset, ese operativo en Uruguay es uno de los detonantes de este escándalo y qué casualidad, es el mismo modus operandi que se descubre en Chile, en ese país fueron cuatro operativos de la aduana de ese país y solo uno tuvo trascendencia mediática, el de las dos toneladas”, explicó el exministro, uno de los más críticos de la política antidroga del Gobierno.