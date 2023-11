Marset y la novela de su entrevista

Aparentemente fue Marset el que se puso en contacto con el medio televisivo para su entrevista y el que puso la logística para el transporte de la periodista que lo entrevistó. Un avión y dos helicópteros, no es poco. Marset tiene medios y recursos a su disposición. Por otra parte, la forma en que “transportaron” a la periodista abre dudas sobre su paradero. ¿Está en el Paraguay?

Otro punto a tener en cuenta es que Marset está muy bien enterado de lo que ocurre en Bolivia; por la forma en la se refiere al ministro Del Castillo, ha seguido (y sigue) sus declaraciones con particular atención y es también otro punto a tomar en cuenta cuando uno se pregunta sobre el lugar donde está su actual mansión.

Durante la entrevista Marset dijo “me avisaron” (que lo iban a detener) ¿quién o quienes le “avisaron”? además ese “aviso” llegó con el tiempo suficiente como para que el (y su familia) hagan valijas y se marchen. (“armé un par de valijas y me fui”).

¿Qué dijo Marset que llame la atención? Que no hubo policías secuestrados en el operativo llevado a cabo para su captura. Y dijo también que el 90% de lo que dicen (las autoridades bolivianas correspondientes) es mentira y que la verdad “la cuente Del Castillo” dando a entender que el actual ministro sabe más de lo que dice.

Dijo también cuando la periodista le preguntó si Paraguay y Bolivia eran países corruptos, “mas Bolivia que Paraguay” y que no confía en la “justicia” boliviana. Opinen los lectores.

Entre lo que no dijo, se nota que quiere quedar bien con su patria, con el Uruguay y que quiere limpiar la imagen de sus allegados, especialmente de su familia. Quiere también demostrar que no está “acorralado” como dijo el ministro de gobierno.

Como se ve, no es mucho lo que dijo y que no se sepa. Falta, sin embargo, el segundo capítulo de la novela.

Es obvio que el narco va a decir lo que le conviene y que no es un santito para decir siempre la verdad. Lo que llama la atención, es la forma en que la TV uruguaya encara el asunto. Ha elaborado un amplio programa con la entrevista y lo ha puesto en la expectativa de por lo menos tres países (si no mas) y con ello ha hecho del narco más buscado, una especie de hombre excepcional. Que no extrañe entonces lo que alguna vez sacó a relucir María Galindo cuando le preguntó a un niño qué quería ser de grande y le respondió “Quiero ser narcotraficante”.