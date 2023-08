Martín Litwak: “El problema no son los paraísos fiscales, sino el infierno tributario”

Martín Litwak, especialista en temas fiscales , es un convencido de que la creación de nuevos impuestos no resuelve la falta de recursos públicos y por el contrario genera un escenario de incertidumbre y poco propicio para los capitales que a su criterio “son mimosos y siempre van hacia donde mejor se los trate”.

La realidad es que la mayor parte de lo que hoy son obras o servicios públicos se puede financiar de manera privada. En el caso de que un país opte por hacerlo de forma pública, entonces los impuestos son desafortunadamente la única manera de financiar esos gastos. Cada peso que un Estado decide gastar sale de impuestos actuales, impuestos futuro (deuda) o del impuesto inflacionario (emisión). No hay otra alternativa.

Mientras Bolivia no resuelva la inestabilidad política que tiene, y que siempre genera inseguridad jurídica, y pretenda aumentar impuestos a los que más tienen, que suelen ser los que más invierten, arriesgan y más trabajo generan, no solo no van a reducir el tamaño de la economía informal, sino que van a lograr que cada vez más familias se estructuren jurídicamente e inviertan fuera del país. Es lo mismo que se vio en Venezuela o Argentina en el pasado. Los capitales son mimosos y van siempre hacia donde mejor los traten.