Más allá del arbolito y los regalos de Navidad…

Mucho se habla de la Navidad, pero poco se sabe de ella. Muchos ponen atención en las formas, no así, en el fondo. ¿Cuánto sabe Ud. de la Navidad? EntreCristianos.com publicó hace unos años, en Gran Bretaña, que apenas “una de cada ocho personas conocía la verdadera historia de la Navidad” y explicó que, según una investigación del Instituto Teológico Theos, tan solo 12 de cada 100 personas adultas en ese país conocía bien la historia del origen de la Navidad.

El origen de la Navidad tiene que ver con una mezcla de tradición y paganismo, con elementos cristianos y romanos asociados a la adoración del sol; y si bien el 25 de diciembre no coincide cronológicamente con el día en que nació Jesús de Nazaret, es sin duda “el” referente histórico a nivel mundial.

Paulo Arieu sostiene que: “Era evidente que en diciembre y enero se daban (en Israel) -y se dan- las temperaturas más bajas (hasta bajo cero) y las precipitaciones más altas (hasta 187 milímetros), de tal manera que resultaba imposible que los pastores durmieran a cielo descubierto mientras cuidaban el ganado, según escribió San Lucas”. Y añade: “…el Papa Julio I dictaminó que Jesús había nacido el 25 de diciembre, y punto. No era una fecha escogida al azar pues -como nos indica Desmond Morris en ´Tradiciones de Navidad´- coincidía con las festividades que se realizaban en muchos de los desplazamientos de peregrinos durante el solsticio de invierno: las ceremonias vikingas en honor de Odín, las Saturnalias romanas, el nacimiento del dios Indoiraní Mithra, etc. De ahí que el nacimiento de Jesús el Cristo haya sido fácilmente asimilado al retorno del sol, al regreso de la luz”.

Por tanto, si bien el 25 de diciembre no es la fecha de su nacimiento, el que haya llegado a ser una referencia a nivel global no es de extrañar: que el niño Jesús haya partido en dos la historia tenía necesariamente que ver con Dios: Antes de Cristo (A.C.) y Después de Cristo (D.C.) evoca el cumplimiento de la profética venida del Mesías al mundo, como efectivamente ocurrió.

Millones de seres humanos han nacido y muerto hasta hoy, muchos fueron buenos, pero ser bueno no basta para ser salvo por la eternidad. La persona a quien se recuerda en Navidad vino a morir crucificado por nosotros, porque de otra manera, estaríamos eternamente perdidos, de no mediar el sacrificio perfecto de quien nació, vivió y murió sin pecado, pero además, y esto es lo principal, resucitó para no morir nunca más: su nombre es Jesús, el Hijo de Dios…