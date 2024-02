Más de cien jugadores refuerzan a los equipos

Cuenta regresiva para el torneo Apertura de la División Profesional que se iniciará este viernes con el encuentro entre Always Ready y Universitario, en El Alto.

La excepción en cuanto a refuerzos es Blooming, que no puede realizar contrataciones hasta junio por una sanción de FIFA.

Wilstermann se encuentra en una situación parecida . Si no paga montos que adeuda a los brasileños Bianconi y Serginho, no podrá incorporar.

Le siguen Nacional Potosí con 14, The Strongest con 12, Guabirá y Royal Pari con 11, Always Ready con 10 y Oriente Petrolero con 9.

La Federación Boliviana de Fútbol descuenta el arranque de la temporada 2024, pese a la amenaza de paro que realizara Fabol, señalando que el torneo no se iniciaría si existen deudas.

El grupo A lo integran The Strongest, Real Tomayapo, Real Santa Cruz y San Antonio Bulo Bulo; el grupo B, Aurora, Nacional, Blooming y Royal Pari; el grupo C, Always Ready, Guabirá, Independiente y Universitario de Vinto; el grupo D, Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero y GV San José.