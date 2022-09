¿Más de medio millón de descargas? En realidad ¡más de 650.000 veces!

La vida me ha enseñado muchas cosas, entre ellas, el saber reconocer mis limitaciones y errores, lo que ¡cuántas veces he tenido que aprender a tropezones, luego de “tarrearla” por no decir a tiempo, “no sé” o “no puedo”! Lo lindo de entender que uno no lo sabe todo es que, cuando se acude a quien sabe, se aprende bien y no se equivoca más. Por eso, me gozo de tener entre mis amistades a personas de las que puedo nutrirme con su consejo, amigos que en su grandeza no hacen aspaviento de su conocimiento para demostrarlo, siendo generosos para compartir su saber, frente a otros que más bien son egoístas, pese a sus limitaciones.

Hace unos meses me encontraba en un mar de dudas sobre cómo hacer público un anuncio que consideraba importante respecto a un inédito libro publicado en 2021. Como no soy experto en el tema, decidí consultar a entendidos en la materia a fin de orientarme un poco.

Confieso que cuando me empezaba a entrar el desánimo, por no recibir las respuestas esperadas a mi interrogante, de pronto, como por inspiración divina, recordé a mi amigo Jorge Cuba Akiyama, gran comunicador y periodista, narrador y escritor, además excorresponsal de agencias internacionales, una persona con una dilatada experiencia, quien, ante mi consulta me dio su parecer, pero se ofreció a hacer algo más: indagar el asunto para justificar su inmediata respuesta a mi consulta sobre una descomunal descarga a través de internet: “No creo que haya un libro en Bolivia con un registro de 350.000 copias”, me dijo, a priori.

Mi amigo ‘Coco’, como le decimos sus amigos, recordó que libros de texto de lectura obligada en el colegio, como

Coquito o Primeras Letras, pudieron alcanzar altos tirajes, pero no hay registro fehaciente. Luego de realizadas las consultas a sus contactos, como me prometió, entre ellas una muy relevante al reconocido historiador y escritor boliviano Mariano Baptista Gumucio, cuya producción pudo llegar a 100.000 ejemplares en un lapso de 15 años, me reafirmó su criterio: “No debe haber en la historia de Bolivia un tiraje tan alto”, probablemente por su versión digital y su descarga gratuita; añadiendo que “es algo que no debe tener parangón, estoy absolutamente seguro que es el libro más consumido en el país”; finalmente, sesudo como él solo, sentenció: “¡Ojalá lo hayan leído los que lo bajaron, dado el escaso hábito de lectura en el país”. Yo, feliz de la vida al escuchar todo eso, lo que me llevó a decidir que el anuncio público se hiciera en el mejor momento para Santa Cruz… ¡en septiembre! Y, así fue.

Llegó septiembre, mes de la Efeméride Departamental y, a falta de buenas noticias en los campos de la política, economía, cultura, etc., la emblemática Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz (SEGH-SC) -la que lanzó el célebre Memorándum de 1904- y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), le regalaron a Santa Cruz una espléndida noticia, un nuevo galardón para la más pujante región del país: el libro

Modelo de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito, publicado por ambas entidades hace casi un año, rebasó el medio millón de descargas vía internet desde su entrega el 22 de septiembre de 2021. Si aún no lo hizo, lo puede bajar desde: https://bit.ly/3CjmFOr

El anuncio del récord se dio en conferencia de prensa el 15 de septiembre de 2022, por el presidente del IBCE, Ing. Demetrio Soruco Henicke; el expresidente de la SEGH-SC, Gral. Div. (SP) Herland Vhiestrox -Prologuista del libro, con quien fuera entregada la obra en 2021- y el actual presidente de la SEGH-SC, Dr. Juan Renjifo Llanos, quienes explicaron que fue tal la expectativa por el libro, que no solo se agotaron los 4.500 impresos, sino que las descargas gratuitas siguen dándose más de 1.700 veces/día. Hay algo más: la obra no solo rebasó el medio millón de descargas, sino que, hasta hoy… ¡superó ya las 650.000 copias!

Las estadísticas sobre las visitas a la web del IBCE buscando el libro (www.ibce.org.bo) dan cuenta que el 91% se dio desde Bolivia; 3% en EEUU; 2% en Brasil; 1% en España; seguidos de Venezuela, Argentina, Francia, Alemania, Países Bajos y Chile. Un 57% hombres, 43% mujeres. Entre las ciudades principales, destacan: Santa Cruz (74%), La Paz (10%), Cochabamba (3%) y a nivel internacional: Sao Paulo, París y Madrid. Casi un 60% de las personas que fueron por el libro tenían entre 25 y 54 años, con predominio del rango de 45 a 54 años (22%).