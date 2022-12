Más de un centenar de predios están avasallados, según productores

Según Vaca, los predios avasallados van en aumento, dijo que son demasiados. “ Tranquilamente puedo decir que son unos 100, solo en Guarayos”, estimó, y aclaró que, si bien hay unos muy “sonados”, existen casos de gente que no tiene ni para cosechar, menos para desalojar.

Datos del sector productivo aseguran que son más de 50 los predios avasallados, verificados por el INRA, pero que en la realidad esta cantidad se dispara. “Siete están listos para desalojar, según las autoridades nacionales, pero eso nos dijeron hace varios meses”, dijo uno de los dirigentes, que pidió no ser mencionado porque se encuentra en proceso de saneamiento.

Según él, hay datos que no pueden decirse de forma oficial, uno de ellos, dijo, es que muchos productores están negociando, cediendo hectáreas de tierra a los avasalladores, a cambio de tramitar sus titulaciones en paz.

“Prefieren perder 500 hectáreas. Esta semana, en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) hubo gente denunciando que no le permiten sembrar en Guarayos, cerca de Las Londras, los amenazan con que, si no ceden, tampoco siembran”, describió.

Asimismo, dijo que hay como siete predios con orden de desalojo lista desde hace varios meses, y que no se ejecutan. “Encima, el propietario debe correr con gastos del desapoderamiento, que pueden costar entre 20 y 100 mil dólares, y todo eso para que después vuelvan a entrarse”, cuestionó.

Sobre el tema, Magdalena Panduro, directora regional del INRA, afirmó que no ejecutan las órdenes de desalojo, hacen todo el trámite administrativo y envían las notas al Comando de la Policía como resultado de todo el operativo que les corresponde hacer.

Desde la Policía no quisieron dar detalles de cuántas órdenes de desalojo hay, pero reconocieron que son bastantes.

Pero desde el INRA, Panduro, negó que se recrudecieran los avasallamientos tras el paro, como denunciaran también los cívicos de Guarayos. "No creo porque a través de la prensa se conoció que el predio avasallado es El Trébol, y el otro Complejo Turístico Kin, también en Pando, en una concesión de castaña2. Grecia Yucra es propietaria de El Encanto, un predio rural titulado, avasallado desde 2017, y con una orden de desalojo que ya tiene un año. Explicó que el personal de Inteligencia de la Policía ya hizo tres inspecciones, que le toca la cuarta, y que, adicionalmente, el personal del Tribunal Agroambiental salió de vacaciones, así que seguirá esperando hasta enero.

No respondió sobre el costo económico de este víacrucis, pero habló del desgaste en tiempo, idas y venidas a La Paz, recorriendo varios ministerios, incluido el de Gobierno. “En la Policía hasta nos dijeron que no había personal, eso ya nos rebasó, y el comandante departamental de la Policía, desde la semana pasada, no nos atendió”, compartió.