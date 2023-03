Más de $us 5.000 millones de las Reservas Internacionales se usaron para pagar deuda externa

¿Qué se hicieron los dólares? Es una de las principales preguntas que hacen los agentes económicos en el país y no es para menos. Bolivia pasó de tener una gran cantidad de Reservas Internacionales Netas (RIN) a tener apuros en la provisión de dólares para el mercado interno. Una parte del stock de divisas se usó, según el propio Gobierno, para financiar el subsidio de los combustibles, y otra para pagar el servicio de la deuda externa.

Entre 2013 hasta 2021, el país —según datos del Banco Central de Bolivia (BCB)— el Estado usó $us 5.228 millones de las RIN para el pago del servicio de la deuda externa. A esto hay que sumar, otros $us 448,4 millones que el Estado desembolsó a los organismos internacionales y países con los que tiene deuda.

De acuerdo a los informes sobre la Administración de las Reservas Internacionales del BCB, revisados por EL DEBER, en 2013 el país destinó $us 278 millones por concepto del pago del servicio de la deuda externa.

Al año siguiente, 2014, cuando las RIN llegaron a su pico más alto ($us 15.122 millones), se usaron $us 362,3 millones para pagar este compromiso. Este dato es importante para dimensionar la caída del stock de divisas en el país.

En 2015, se usaron otros $us 434,5 millones. Y la cifra siguió incrementándose. Para 2016, el BCB pagó $us 470,4 millones. Hasta 2018, el pago se elevó a los $us 680,3 millones.