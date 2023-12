Más niños con Síndrome de Down son abortados

En cuatro décadas, el número de niños con Síndrome de Down ha caído drásticamente. La razón de estas cifras no es porque la ciencia encontró métodos para superar ese trastorno genético, sino porque hay más madres que prefieren abortar cuando se enteran de que esperan un bebé con un cromosoma extra.​

Bajo la bandera de la “libertad de decidir”, mujeres que acceden a las tecnologías para conocer la salud de su feto optan por expulsarlo si no es como quisieran que sea. La prensa informó este año sobre el resultado de estudios en Europa: ocho de cada 10 embarazos con Síndrome de Down terminan en aborto; también se da la cifra del 54 por ciento. En España el 83 por ciento de esos embarazos no culminan en un nacimiento. En Inglaterra, el aborto puede ser legal incluso en la víspera del nacimiento de un niño con el Síndrome de Down.