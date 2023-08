¿Más o menos Estado?

Los buenos resultados de Javier Milei en las elecciones primarias en Argentina han reflotado la discusión sobre Estado y mercado. Milei apoya un bajo nivel de intervención estatal en la economía, planteando una disminución radical de las funciones estatales e incluso la adopción del dólar estadounidense como moneda. ¿Debería intervenir el Estado en la economía? ¿Por qué sí o no? ¿Cómo? ¿Cuánto? Estas preguntas no son nuevas, puesto que llevamos más de un siglo discutiendo sobre el rol del Estado.

En una situación donde varias empresas y muchos consumidores comparten la información, no tienen la capacidad de influir en los precios y pueden entrar y salir del mercado sin problemas, conceptualmente se obtendría un resultado donde los consumidores compran al precio más bajo y las empresas obtienen los réditos más altos.

Una tiene que ver con los bienes públicos o aquellos que no serían provistos por el sector privado. Los ejemplos estándar son la seguridad y los espacios públicos. Un reportaje reciente de la cadena británica BBC narra que en el pueblo de Grafton se redujo al máximo la intervención pública siguiendo la línea libertaria. Los resultados fueron malos: las calles se deterioraron, la criminalidad aumentó y … hubo más ataques de osos negros. En ese caso, más Estado habría sido deseable para la provisión de estos servicios.

Una razón adicional es que los mercados no son competitivos.

Si existen pocos competidores (en el extremo sólo uno o monopolio), los precios son más altos impidiendo a más consumidores beneficiarse del uso. Y no importa si son monopolios públicos o privados, ambos son nocivos para los consumidores. Pese a que no tengo evidencia rigurosa, las conversaciones de pasillo me sugieren que las tarifas aéreas serían hoy más altas por la menor competencia en el sector.