Más que el alza de bonos en Wall Street

Los expertos en mercados internacionales señalan que los $us 1.000 millones en bonos con vencimiento en 2028 han aumentado de 12 centavos a 59 centavos por dólar este año, mientras que los $us 850 millones en instrumentos al 2030 subieron de 5 centavos a 61 centavos por dólar, según datos de precios recopilados por Bloomberg.

Es cierto que el incremento del 19% en los bonos no resuelve todos los problemas de Bolivia de la noche a la mañana. No obstante, es un indicador alentador que demuestra el potencial del país cuando se adoptan políticas que fomentan la apertura y la colaboración entre el sector público y privado. No podemos caer en la complacencia ni en el triunfalismo. La meta debe ser sorprender a Wall Street no cada diez años, sino cada día, con medidas que impulsen el crecimiento sostenible y mejoren la calidad de vida de los bolivianos.