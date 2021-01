MAS y Creemos se ven ganadores en marzo

Escucha esta nota aquí

Solo hay una distancia de 3,2% entre Luis Fernando Camacho y Mario Cronenbold, pero desde ambas candidaturas aseguran que tendrán el triunfo.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) está seguro de que ganará las elecciones por la Gobernación de Santa Cruz, bajo la experiencia de lo sucedido en 2020, cuando gran parte del electorado que no tenía definida su votación o no respondía a las encuestas terminó finalmente dándole el respaldo a Luis Arce Catacora.

En las primeras encuestas, publicadas el domingo por CiesMori a encargo de Unitel, el candidato del MAS, Mario Cronenbold, con el 40,1% de los votos válidos, se ubica a solo 3,2% del candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, que lleva la delantera con el 43,3%.

Fernando Vincenti, vocero del MAS, indicó que se debe realizar un seguimiento a las últimas encuestas hechas en cada elección y comparar ese dato con lo que ellos finalmente sacan en las urnas.

“Se van a dar cuenta que hay un 15 a 16% de votación que tiene el MAS, pero que no aparecen en las encuestas. En esos No sabe/No responde, más de la mitad se van al MAS. Es un voto oculto que no se va a manifestar nunca en las encuestas, sino en las urnas”, dijo Vincenti.

El vocero del MAS recordó que ninguna encuesta ha dado al partido político un resultado mayor al 50%, pero que sí lo han obtenido en todas.

También indicó que continuarán con la misma estrategia de campaña que siempre han realizado, que es la de acercarse a la población a conversar sobre sus necesidades.

“Las soluciones para los problemas de una sociedad no se generan de arriba hacia abajo. Lo primero que se debe hacer es lo que nosotros hacemos, conocer los problemas específicos de cada lugar”, explicó Vincenti.

Es el inicio

Por su parte, el diputado de Creemos, Erwin Bazán indicó que el MAS no pasará de ese porcentaje, porque es el voto duro que siempre ha tenido en el departamento.

“El MAS, a pesar de haber iniciado la campaña hace mucho, a pesar de haber hecho una inversión exorbitante de recursos económicos, de logística para las movilizaciones, ellos están a full con su campaña, no han podido despegar de su voto duro”, dijo el diputado.

Bazán cree que en el MAS “están frustrados” de no despegar, a pesar de toda la inversión que vienen realizando. “Y no van a despegar de ahí”, sentenció.

Sobre la diferencia de votos con respecto a lo obtenido, por parte de Creemos, en el departamento cruceño en las elecciones generales de 2020, cuando obtuvo el 45,07%, Bazán explica que recién se iniciará la campaña de la agrupación, porque ahora están enfocados en ayudar a la población por el tema de la pandemia por el sistema de salud que se encuentra saturado.

El diputado indicó que se comenzará a socializar el programa de Gobierno para que la población entienda qué es lo que se busca para el departamento.

Asegura que no existe un desgaste del candidato y que, por el contrario, consideran que la población se ha identificado aún más con el proyecto que llevan para la Gobernación cruceña.