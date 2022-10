Matar a otros para eliminar a Santa Cruz

El Informe, conocido a fines de septiembre pasado, pone el dedo en la llaga: con la judicialización de la política empezó el daño deliberado cometido por el Movimiento al Socialismo (MAS) contra el Estado de derecho, los DDHH y la democracia en Bolivia. El Poder Judicial y la administración de justicia, subordinados al Poder Ejecutivo, ya con el ex Morales como jefe del partido, ya con Luis Arce, presidente, presentan un abismo de injusticias, corrupción, extorsión y clientelismo abominables. Son 16 años de afrenta a la ética política, al Derecho, al respeto a las múltiples determinaciones de la realidad y a la convivencia entre diferentes. La arbitraria condena de 10 años a la expresidenta Jeanine Áñez, es un dolido ejemplo de la vil politización de la justicia.

El objetivo político era matar a otros para sembrar miedo. Destruir vía la intimidación a la Media Luna y a los líderes de los departamentos que exigían autonomía: Pando, Beni y Santa Cruz, en el Oriente de Bolivia, más Tarija en el Sur, con prefectos electos, por primera vez en la historia republicana, en 2005, al mismo tiempo que Morales presidente. Una perfecta Media Luna, con Santa Cruz a la vanguardia, nunca separatista ni divisionista, sí anticentralista consciente de los derechos de sus ciudadanos libres, no súbditos de autoritarios nacionalistas populistas.

Eran tiempos del “empate catastrófico” que el ‘jacobino’ A. García Linera, exvice del también ex Morales, argumentaba recordando a Antonio Gramsci, con la sentencia “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir”. Lo nuevo era el “proceso de cambio” del MAS, con el “Socialismo del siglo XXI” pregonado por Hugo Chávez, arropados teóricamente por el “populismo de izquierda” de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.