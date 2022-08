Matilde Casazola: “La mujer artista emerge con mucha fuerza y se puede ver en todo el trabajo que realiza”

La chuquisaqueña Matilde Casazola recibirá la máxima distinción de Estado boliviano el Cóndor del Andes, por su larga trayectoria tanto en la música como en la poesía.

_¿Cómo recibe la noticia del Cóndor de los Andes?

Es algo muy grato, desde el momento en el que Willy Claure toma la iniciativa de gestionar este reconocimiento. Recuerdo cuando me dijo que lo iba a proponer, yo estaba sorprendida y mucho más cuando se confirmó que el trámite estaba aprobado. Sin embargo, el Gobierno aún no se ha comunicado conmigo oficialmente para decirme cuándo me entregarán este premio.

_¿Qué significan estos reconocimientos para usted?

Es algo que motiva mucho. Recientemente he recibido hermosos homenajes de instituciones y personas, por ejemplo, en Sucre se me ha distinguido con la declaratoria de Tesoro humano viviente por parte de la Asamblea Departamental de Chuquisaca y el Concejo Municipal de Sucre. Asimismo, recibí el premio Maya por logros de toda una vida y también fui reconocida por el Rotary Club de La Paz, Chuquiago Marka, que me entregó una hermosa escultura.

_Cuando mira hacia atrás y contempla lo que ha conseguido en el ámbito artístico en más de 50 años, ¿con qué se queda?

Yo escribí mi primer libro de poemas, que se llama Los ojos abiertos, en 1967 y en 1974 di mi primer recital, luego de una ausencia larga del país. Entonces, sí, son más de 50 años de carrera artística. Y bueno, uno mira hacia atrás después de tanto tiempo y se da cuenta de que ha ido entregando su obra con todo amor, porque el arte a uno lo apasiona especialmente y necesita expresarse. Así que mirar atrás es emocionarse al saber que la poesía y la música han llegado a la gente.

_¿Qué nace primero en usted, la pasión por la música o por la poesía?



Todas las artes nacen casi al mismo tiempo, pero la primera manifestación en mi caso fue a través de la poesía, desde niña. Recuerdo que inventé un poema y me gustó, claro que tampoco fue casual, porque en la casa siempre se cultivaba la poesía y la lectura de los autores. Mi familia es descendiente del escritor Jaime Mendoza y su obra ha sido siempre para mí un ejemplo.

Así fui mostrando mis poemas a mis amigos y familiares, al igual que mis canciones. Entonces, a medida que iba escribiendo y componiendo música me fui desprendiendo de esos trabajos y los he entregado a la gente.

_¿Cuáles son las versiones de sus canciones interpretadas por otros artistas que más le gustan?



Como autora, me conmueve mucho escuchar esas obras, que nacen de mi alma, en la voz de otros artistas, porque cada uno tiene un sentimiento propio y especial. Ahí está Luis Rico, que ha interpretado mis canciones con ese estilo tan propio, o Emma Junaro, con esa voz tan sutil que tiene y ha sido la primera artista que ha dedicado todo un disco a mi obra junto al compositor uruguayo Fernando Cabrera. Y el mismo Willy Claure, que es un gran guitarrista y compositor, que en su disco

Cuecas para no bailar ha incluido dos temas míos: De regreso y Cuento del mundo.

Cada uno de ellos ha demostrado su talento y su manera de interpretar mis composiciones, yo soy una agradecida con todos.

_¿Le ha interesado involucrarse en el proceso de grabación de sus discos?

Eso es un aspecto un poco complicado para mí, porque se necesita siempre de un apoyo económico para un disco, pues siempre es una inversión. En su momento yo tenía mucha obra y mucha necesidad de grabar, así que hice algunas grabaciones que, tal vez, no fueron lo óptimo en sonido, pero lo he hecho para que esas canciones queden registradas antes de que las pueda olvidar. La versión más divulgada es un CD grabado con Discolandia, en el que están algunas de mis canciones más conocidas, como Tanto te amé, De regreso, Como un fueguito, Cuento del mundo y Detrás de la vida. Ese disco ha sido reeditado porque me gusta mucho, pero no he podido hacer todo lo que quisiera con mis grabaciones.

_A mediados de los años 80, vivió una época difícil, cuando, por problemas de salud, dejó de cantar, ¿en qué encontró refugió para superar aquel momento?



Así es, en 1987 me dio una tuberculosis, que me obligó a dejar todas mis actividades artísticas para poder curarme. Afortunadamente, lo logré, pero fue muy duro, estuve dos años con tratamiento y pude volver a cantar, ya que había perdido la voz y la fuerza en las manos. Mi refugio todo ese tiempo fue algo mágico, porque me di cuenta que siempre me gustó dibujar retratos, así que en ese lapso descubrí la pintura, fue toda una revelación, la inspiración a través de los colores quedó en algunos cuadros, una colección que aún conservo.