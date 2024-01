Matkovic insiste en la vía legal para evitar la suplencia, pero sin apoyo total de su bancada

“Si no se cumple, el presidente de la ALD y el vicegobernador serían procesados. Y si llegamos a un punto de llevarlo a votación para que un asambleísta asuma de manera interina, la cosa se nos complica porque son 11 asambleístas del MAS, 11 de Creemos, cinco de la bancada indígena y uno de Asip. Por ello, el vicegobernador es el último candado para que el MAS no tome la gobernación”, detalló.

“Sobre la sentencia constitucional 1021/2023, la misma debe cumplirse y no está para ir a ser votada a la ALD. Generar una votación puede extender la crisis y esto se entiende desde diferentes perspectivas, una por ejemplo es el señor (Zvonko) Matkovic (presidente de la ALD) quien debe hacer cumplir el fallo del TCP, pero no lo hace y para lavarse las manos quiere pasar esa responsabilidad al pleno de la ALD. Y la otra es que Creemos quiere dejar en evidencia, en votación, quiénes son leales o no a (Luis Fernando) Camacho, eso es poner entre la espada y la pared a los propios asambleístas de Creemos”, señaló.

“El estatuto señala que si no está el gobernador asume el vicegobernador, pero no puede haber ese vacío de poder y lo que tenemos en la Gobernación es una falta de legitimidad. Por otro lado, la ALD podrá deliberar sobre este tema (si no se aplica la sentencia constitucional) y deberá hacer una recomendación para llegar a algún acuerdo, pero no está sujeto a que se modifique el estatuto o la sentencia constitucional”.