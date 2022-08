Mauricio Ramos, CEO de Millicom: “En 2021, saliendo de la pandemia, Tigo Money movió un billón de dólares”

_ ¿Qué proyectos hay para mejorar el acceso a la banda ancha en Bolivia? Lo que importa es la velocidad a la que estamos avanzando. En 2015, la red de banda ancha fija al hogar tenía disponibilidad de alcance a 150.000 casas y, de esas, solo 15.000 tenían el servicio. Hoy se ha llegado a 1,7 millones de casas que tienen disponibilidad de banda ancha. Solo este año estamos construyendo acceso a 265.000 nuevos hogares. Creemos que en unos dos o tres años vamos a cubrir 2,7 millones. Es como alfombrar con fibra todo el país. Hemos pasado de 15.000 hogares con banda ancha a 700.000. En 2015 navegábamos en kilobytes, hoy estamos en cientos de megas y dentro de poco hablaremos de gigas. En cuanto a la red móvil, en 2015 era fundamentalmente una red de voz, hoy en día la red 4G cubre todos los municipios de Bolivia y el 70% de los usuarios utiliza banda ancha en el móvil. El consumo es a precios asequibles y el uso crece un promedio del 18% a precios estables. En cuanto a la digitalización de las empresas, en 2020 se aprobó un proyecto para el primer centro de datos, al máximo nivel a escala mundial. Se terminó de construir durante la pandemia con una inversión de $us 20 millones. Es un centro como el que hay en cualquier país desarrollado del mundo. Entiendo que 49 empresas grandes de Bolivia lo están usando y están avanzando en el uso de herramientas de acceso a la nube, conectividad de primera línea y plataformas digitales. Hay 22.000 pequeñas empresas que están usando Tigo Business, lo que significa que Bolivia está cada vez más cerca de la conectividad que queremos.

_¿Cómo está la salud de Tigo en este momento post pandemia? Negociamos en la Bolsa de Estocolmo y de Nueva York. La propiedad de Tigo es una propiedad dispersa, fondos de inversión que ven el desarrollo digital a través de los ojos de Tigo. Los montos que se necesitan financiar para el desarrollo de las autopistas digitales son billonarios. Y contamos con gran apoyo por la digitalización de los países en los que operamos. Cuando hablo con los inversionistas, les explico que estas son economías mucho más estables de lo que se imaginan, con crecimientos interanuales de su producto interno bruto. Más estables políticamente de lo que a veces pensamos internamente. Llevamos 31 años y Bolivia y ha crecido consistentemente. A veces los titulares se quedan en la crisis del momento, pero en el largo plazo, se trata de poblaciones jóvenes, con una clase media que va creciendo y, por tanto, adoptando cada vez más productos digitales. Nosotros, en el fondo, trabajamos para cuatro grandes jefes. Los inversionistas, que son los que ponen el capital y que deben tener un retorno para financiar la inversión del próximo quinquenio. El país tiene que sentir y saber que las autopistas digitales se están construyendo. Tiene que funcionar también para los empleados. Nada nos complace más que saber que Tigo es Great Place to Work en Bolivia y en Latinoamérica. Es el segundo mejor empleador entre todas las multinacionales. Entonces, tiene que funcionar holísticamente para toda la sociedad.

_¿Podría Bolivia soñar con tener un nivel de internet similar al de EEUU, por ejemplo?

Sin duda hay que seguir trabajando para que eso sea cada vez más cierto y cercano. Todos los años, tú como usuaria, consumes un 20% o 30% más, por más o menos el mismo precio y a mejores velocidades. La tasa a la que estamos avanzando es inmensa, estamos navegando a megas y pronto llegaremos a gigas. Yo no me preocupo excesivamente porque estamos llegando ya muy rápido. Incluso durante la pandemia, aumentamos las capacidades entre un 40 y 50 por ciento. Y hemos avanzado. Bolivia, por su posición geográfica no ha tenido históricamente el acceso que han tenido otros países, que tienen landing points al lado del mar. Hoy tenemos 4 puntos de salida para Bolivia; hace 5 años teníamos uno solo. Y a fin de año vamos a conectar la operación de Tigo de Bolivia con la de Paraguay y así habrá un quinto lugar de salida, habrá mayor velocidad y menor costo.