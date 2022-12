Mauricio Torrelio: “En Bolivia debe haber un centenar de financieras tecnológicas”

_¿Tienen alguna empresa de seguros que esté recibiendo proyectos? No, todavía no reciben proyectos las aseguradoras por motivos propios de la misma compañía. Quizás por la economía o por fin de año.

_Quizás se deba a un aspecto normativo... No es un tema regulatorio, el tema de que no reciban los proyectos las aseguradoras; porque la regulación -en el sector asegurador- si bien tiene sus consideraciones para mejorar porque no dan viabilidad para generar plataforma sin que sea una empresa regulada. Solo que ahora tienen la posibilidad de crear plataformas para mejorar los medios de pago sin que sea una empresa regulada. Entonces, entiendo que se están creando soluciones insurtech autorizadas por la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).

_Se evidencia un mayor resurgimiento de las fintech en el mercado boliviano durante el último año. ¿Cuántas se están desarrollando en Bolivia?

Una fintech puede o no ser una startup y eso se debe diferenciar. Una fintech no necesariamente es una empresa escalable tecnológica, en el sentido de que no corre para buscar inversores. Una fintech es simplemente una solución creada por un emprendedor o una corporación u organizaciones sin fines de lucro que busca la inclusión financiera, la educación y desarrollo financiero, pero la mayoría no son startups.

Cuando se hizo el último mapeo orgánico, porque no profundizamos tanto, se identificaron 30 fintech operativas que funcionan como emprendedores, que es para incentivar el mapeo.

En fintech, a la fecha la banca boliviana ha creado unas 15 opciones de pasarelas de soluciones pago interbancarias y otras soluciones fintech de ciberseguridad.

Entonces, en el país fácil deben ser un centenar de fintech, pero las mapeadas como emprendedores para impulsarlos y buscar inversores llegan a 30.