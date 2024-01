Mayra Gonzales: “Ninguna empresa traslada al cliente lo que paga de la comisión por dólares”

Mayra Gonzales Campero (34) es la gerente general de Monterrey, compañía dedicada al sector de acero de construcción. “El año 2023 fue bastante dinámico, porque hubo tiempos buenos y no tan buenos a lo largo”, dijo. La empresaria, después de 14 años de dirigir la empresa en Perú, retornó a Santa Cruz para continuar con los planes de crecimiento, según reveló en Dinero 360, programa de EL DEBER Radio. _¿Cómo ha sido el 2023? ¿hubo recuperación? El 2023 fue un año dinámico y de retos. Como gerente que debe liberar una familia con más de 400 colaboradores, fue importante acompañar la situación política y la situación en números. Ver qué sucedía en los sectores público y privado y enfrentar muchos retos. Lo importante fue tomar decisiones rápidas ante la coyuntura por los que se atravesó. Antes se hablaba de presupuestos trimestrales, semestrales y ahora actuamos por días o semanas o horas porque la coyuntura así nos lo exige.

_ ¿Y cómo les ha afectado la escasez de dólares? En construcción lo que pasó es que se incrementaron los costos de algunos insumos; hablémoslo claro, principalmente los que se fabrican afuera. Bolivia no tiene las materias primas y eso hizo que ninguna empresa pueda trasladar esa comisión que paga por los dólares por la importación.

_¿Hay un cambio en la demanda por productos de menor impacto al medioambiente? No hemos visto ese cambio en el consumidor. La gente se inclina primero por el precio antes que por productos sostenibles. En otros países sí se ve como en Brasil que tienen tasas diferenciadas.

_¿Es difícil ser empresaria en Bolivia?

Es la pasión, al ser la segunda generación de una empresa familiar creo que me he formado para esto y a pesar de no ser la hermana mayor, estoy comprometida con este legado familiar. Hay un esfuerzo y una credibilidad que uno tiene que ganarse con bastante educación, con ganas de superarse y constantemente actualizarse.

Para dirigir una empresa donde la mayoría son hombres, es importante cultivar el liderazgo y el conocimiento de los temas en los que uno está inmersa.