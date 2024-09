“Me di cuenta de que estaba distraída buscando la felicidad cuando ya era feliz”

Hace siete años Sissi Áñez decidió dar un giro significativo en su carrera, dejando atrás la pantalla chica para asumir el liderazgo de la Gerencia de Comunicación y RSE en Farmacorp. Más allá de su exitosa carrera profesional, Sissi brilla por su calidez interior, transmitiendo valores a sus hijos, quienes ahora siguen sus pasos con la misma pasión.

Aunque se define como una mujer plena y feliz, cree profundamente en el amor y disfruta de la música, aunque solo como un querido pasatiempo.

¿Cómo es el cambio de trabajar en la televisión a ser comunicadora corporativa?



Han pasado siete años desde que decidí dar el salto y acepté la invitación de Farmacorp para crear y gestionar la Gerencia de Comunicación y RSE. En su momento fue un gran desafío porque lo corporativo tiene sus propias lógicas, muy diferentes al trabajo periodístico de televisión, y al mismo tiempo, una gran oportunidad porque me permitió crecer profesionalmente, explorar y sumergirme en otras áreas de la comunicación, utilizando las mismas herramientas y la experiencia de mis años como periodista.

¿Extraña la pantalla chica?



Extraño el periodismo, aunque sigo ligada al mundo de los medios. Mi círculo, mis amigos, mis recuerdos, mis mejores experiencias y mucho de lo que hago en el presente están relacionados con los medios de comunicación y el periodismo; lo traigo en las venas y está en mi corazón. Creo que por eso, y de manera muy natural, me he dado modos para seguir haciendo lo que tanto amo, a través de la creación de contenidos en temas de salud y bienestar para la revista Buen Vivir, o en proyectos relacionados con el periodismo en los que he participado a lo largo de estos años.

¿A pesar de estar lejos de una cámara, el público le sigue demostrando su cariño?

Sentir el cariño de las personas que se acercan a saludarme, que me recuerdan con tanto afecto, es muy reconfortante y me llena de alegría cada vez que ocurre, porque me acerca, me permite entrar en contacto. En algunos casos, conozco a las personas, y en otros, simplemente es un momento en que nos cruzamos y compartimos una sonrisa, una foto, una historia. Soy bendecida por quienes me recuerdan como Sissi, la periodista; por los que me conocen como Sissi, mamá de Nené y José Carlo; y por quienes me ven como Sissi, mujer, profesional, ser humano que, como todos, tiene sus luchas y retos cotidianos, pero también sus alegrías y logros.

¿En tiempos de redes abrió su TikTok y causó furor?



Esa fue una muy grata sorpresa. Una tarde, terminando de hacer una grabación con Andrés Herrera, amigo de mis hijos y productor audiovisual, salió el tema de por qué yo no tenía un TikTok, y él me dice: “Tía, yo le abro su TikTok y le hago su primer video.” Yo acepté; a los treinta minutos el video estaba arriba, y los dos estábamos sorprendidos por el alcance que tuvo en tan poco tiempo. El cariño de las personas es parte del regalo de Dios en mi vida.

¿María René y Sissi en qué se parecen?

María René y yo tenemos la misma fuerza interior. Luchamos por nuestros sueños, sabemos que para lograr nuestros objetivos debemos prepararnos, nos ocupamos de nuestro ser, amamos aprender de lo que trae la vida, de lo que leemos, de nuestras experiencias; queremos que nuestras acciones dejen huellas de bien, sabemos reconocer las necesidades en nuestros entornos y estamos disponibles para apoyar.

Somos frontales, cada una en su estilo, pero decimos lo que pensamos y sentimos. Nos apasiona la comunicación y la vemos como un servicio.

¿Y con José Carlo?

En lo apasionados que somos. Ponemos la vida en lo que hacemos y entregamos todo en cada proyecto que encaramos. Somos amorosos y sabemos cuidar a quienes amamos; él me cuida y se preocupa por mí, como yo lo hago con mis padres. Me inspira ternura, me trae paz, armonía, me equilibra.

¿Alguna vez se imaginó que sus hijos le seguirían los pasos?



Mis hijos están hechos a la medida de mi alma, de lo que necesito para seguir aprendiendo y creciendo como persona. Siempre le pedí a Dios que ellos encuentren su camino y que sean plenos en el camino que elijan; creo que lo están logrando. Ambos están encaminados, trabajan en lo que les apasiona: Nené como generadora de contenidos en redes y José Carlo como relator y comentarista de fútbol en radio y redes sociales. Estoy muy orgullosa de los dos; son seres humanos maravillosos y muy responsables en su trabajo.

¿Cómo toma los comentarios de los haters hacia su familia?



Primero, respiro y tomo distancia emocional. Así puedo analizar y poner ese o esos comentarios en su real dimensión y contexto, para luego actuar, adoptar una posición o tomar decisiones. Es un proceso que, a veces, ocurre en instantes; sin embargo, el primer impacto es duro. Duele cuando, sin razón ni conocimiento, agreden a los que amas; cuando las personas tiran la primera piedra escondiendo la mano o sin considerar que también tienen familia, o que juzgan sin compasión.

Vivimos en una sociedad que no está logrando canalizar sus frustraciones ni su enojo, que no distingue los límites y que cada vez está más agresiva. De hecho, el día a día es muy difícil, exige esfuerzos.

¿Si tuviera la oportunidad de pedir un deseo, cuál sería?​

Pediría la posibilidad de pedir muchos deseos.

En lo familiar, que todos tengamos salud. Para Santa Cruz, que surja un liderazgo basado en principios y valores, y que embandere una causa que enamore a los cruceños y conduzca a Santa Cruz por la ruta del desarrollo con corazón. Para Bolivia, que se acaben las peleas y el estilo de liderazgo en función de intereses personales y sectoriales, que los políticos dejen de hacer del país su campo de batalla.

¿Qué le diría a la Sissi de hace 15 años atrás?

La abrazaría y le diría que las decisiones que tomó en la vida fueron las acertadas para su vida, porque si está aquí, entera, es porque era lo que su alma necesitaba. En síntesis, todo ha valido la pena.

¿Es feliz Sissi ahora?

Me di cuenta de que estaba distraída buscando la felicidad cuando ya era feliz. Esto ocurrió cuando leí algunos conceptos que me llevaron a conectar con el significado de la verdadera felicidad, y la entendí como quietud en el alma, plenitud, paz, armonía con todo lo que sucede y con todo lo que no sucede. Entonces, desde esa perspectiva, soy feliz porque estoy en paz y en armonía con todo lo que fue y lo que es.

¿Canta hermoso, nunca pensó en dedicarse a la música?



¡Muchas gracias! Soy muy tímida, me ha costado mucho soltarme y cantar en ambientes que no sean familiares. Me gustaría tomar clases de canto, aprender técnicas y demás, pero por ahora tengo otras prioridades, así que el canto se queda como un hobbie.

¿Cómo está su corazón, cree en el amor?



Por supuesto que sí, creo en el amor. Creo que es lo único que puede mover un corazón, una vida, una ciudad, un país y el mundo. Es la fuerza que nos sostiene en este universo.

Pero intuyo que la pregunta está dirigida al amor de pareja. En este caso, creo en el amor cómplice, compañero, comprometido, que nace de la aceptación y el respeto al otro que es diferente, que se construye día a día y que permite la realización o el crecimiento de ambos en espacios compartidos.

