“Me pagan por comer, así que disfruto al máximo de mi trabajo”

Hace un año Nicole Pinto (25) empezó con su proyecto en las redes sociales llamado La Sabrosa, sin imaginarse que la llevaría al éxito.



La comunicadora social afirma que disfruta de su trabajo y además le pagan por hacer lo que le gusta, que es probar una variedad de delicias.

Los ‘haters’ no faltan en la vida de la pelirroja, pero ella no les presta atención, dice que ellos son “sus fans número 1” ya que siempre están pendientes de ella.

A pesar de las críticas por su acento o físico, Nicole sigue creciendo y ganando popularidad en las redes sociales. Confiesa que se viene La Sabrosa empresaria y sorpresas en el sector gastronómico.

¿De dónde nace La Sabrosa?

El nombre nace de un proyecto anterior que tenía en la universidad donde saludábamos en el intro de los videos hola sabrosos y sabrosas. Al final ese proyecto no siguió con mis compañeras de la universidad y lo dejamos ahí. Pero el momento que yo quise seguir con esto decía si yo decía hola sabrosos bueno aquí está La Sabrosa.

¿Te imaginaste alguna vez que ibas a tener tanto alcance?

Yo me lo creía y confiaba en lo que podía hacer, pero pasó más rápido de lo que esperaba. Me encanta y quiero cada vez llegar a más gente para poder mostrar la gastronomía de mi país.

¿Costó llegar hasta donde estás?

No lo definiría como difícil sino como un trabajo de constancia. Yo comencé a ver resultados en esto cuando me dediqué de lleno a subir videos a diario, producir más, y a cuidar los detalles. Así que si me preguntas ¿fue difíci? realmente no, ¿si requirió esfuerzo y tiempo? Sí y muchísimo.

¿A qué se debe el éxito que has alcanzado?

Creería que principalmente a dos factores: uno la constancia porque el crecimiento se vio, solo una vez me metí de lleno y todo mi tiempo se centró en este proyecto, y otro a la autenticidad. Si bien La Sabrosa es un personaje, es prácticamente como soy en persona, sin filtros, ni pantallas, sin fingir. Soy auténtica y es por eso que creo que o bien me aman o me odian.

¿Alguna vez promocionaste algo que no te gustó?

Nunca promocioné algo que estaba mal hecho, porque considero que los gustos son subjetivos. Quizás lo que a mí no me gusta a otra persona sí y yo no tengo la verdad absoluta -mucho menos en sabores- pero nunca he promocionado algo que no esté bien; por ejemplo, que está quemado o algo que está crudo.

Claro que siempre que encuentro algo que mejorar, lo hablo con los encargados para que puedan mejorarlo sin necesidad de hacer un show o publicarlo en las redes.

La fama también te trajo ‘haters’, ¿cómo lidias con ello?

De dos formas, trato de no prestarle atención porque realmente no me afecta y la otra facturando, porque se puede lucrar del ‘hate’, y al final de cuentas los ‘haters’ son mis mejores fans ya que siempre están al pendiente de todo lo que hago y subo. Por eso, también los quiero.

¿Qué le decís a aquellos que te dicen que comes y no pagas?

Sé que todo aquel que dice eso lo dice con algo de envidia, pero dejarles claro que no solo no pago mi cuenta, sino que me pagan por comer porque es mi trabajo. Siento que comentarios de ese tipo vienen de gente que no está contenta con el trabajo que tiene y le cuesta ver que alguien pueda lucrar haciendo lo que le gusta y disfrutando el proceso.

Se metieron con tu físico ¿cómo tomas los comentarios?

Realmente no les presto importancia, no es mi objetivo ser aceptada por todos por cómo me veo. Yo me siento bien con mi cuerpo y lo más importante es que estoy sana.

Si te digo bullying ¿qué se te viene a la mente?

Gente con problemas. No entiendo cómo hay personas que pueden atacar a alguien que no les ha hecho nada por cómo se ve, por su peso o por cuánto tiene. La verdad, siento que son personas que necesitan ayuda y probablemente un peligro para la sociedad, si atacan a alguien de manera emocional incluso algunos llegando a lo físico sin motivo. No sé hasta dónde podrían llegar.

¿De dónde sos, tenés un acento especial al hablar?

Soy de Santa Cruz y siempre lo he dejado claro, pero el tema del acento sí es una decisión que tomé para no sesgar mi contenido y que sea entendible para cualquiera tanto dentro y fuera de Bolivia.

¿Te molesta que te digan que sos del occidente?

No me molesta, y aunque lo fuera tampoco entiendo por qué hay gente que se molesta por eso y lo toma como insulto. Yo me siento orgullosa de dónde soy y de dónde vengo y sería así en cualquier lugar que hubiera nacido.

¿Qué le decís a las personas que te critican?

Que lo sigan haciendo, que eso me ayuda a crecer.

Nicole es comunicadora social de profesión y tiktoker

​

