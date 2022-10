Médicos piden a los vecinos que los dejen llegar a sus fuentes laborales

A diferencia de otros colegas, y al ocupar una jefatura médica, Martínez debe moverse todos los días desde su domicilio, ubicado por el quinto anillo de la avenida Fuerza Aérea Boliviana (ex Santos Dumont), hasta el Hospital Obrero de las 400 camas, por la zona de tercer anillo y Mutualista.

Dice que antes se podían evadir los puntos de bloqueo, o atravesarlos en vehículo, solo mostrando un carnet. Sin embargo, cree que la gente se ha vuelto algo intransigente porque no deja pasar, “hay que dialogar mucho, incluso discutir, ya que explicamos rotonda por rotonda, no podemos descuidar el trabajo, menos aún de cuidados críticos”, opina.

Martínez recalca que, el hecho de que no estén vistiendo la indumentaria del hospital, ocasiona que a muchos administrativos no los dejen circular, pese a que tienen la identificación de personal de salud.

“Es importante usar los medios de comunicación para concientizar , tenemos que llegar sí o sí al hospital , no podemos dejar abandonados a los pacientes”, finaliza.

Reconoce que a la hora de ingresar a trabajar no ha tenido mayores problemas, pero es en la noche cuando “la cosa se pone más difícil”.

En casa de Hurtado ya se ha discutido el tema de comprar o no una moto para este tipo de situaciones, pero hasta el momento no hay consenso. Mientras tanto, sigue moviéndose como puede, y confiesa que cada vez con más dificultades.

En dos oportunidades le pidieron plata, primero unos niños, luego unos adultos con ropa sucia, ebrios y con palos. “Lo que no entiendo es por qué algunas personas se ponen capucha”, cuestionó, y confesó que por su seguridad tuvo que entregar unas monedas.

“Aunque suene paradójico, los lugares donde más molestan son los atajos que uno toma para evitar las avenidas principales. Además, en los atajos no hay quién ayude a mover las cosas, llantas, etc., o si está bloqueado el punto por gente, está bebiendo, obviamente no todos”, aclara.