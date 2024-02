Médicos van al paro y maestros, en pie de lucha contra la jubilación forzosa

“A los 65 años, el profesional médico ha adquirido la mayor experiencia que ha tenido durante su tiempo de formación, la experiencia y el conocimiento para poder aplicarlo a la atención de nuestro país. Aquí estamos jugando con la vida de nuestros pacientes”, señaló Anzoátegui. Manifestó que no se oponen a la jubilación, pero consideran que esta debe ser voluntaria y no impuesta como se lo pretende hacer. En la capital cruceña, distintos sectores se unieron este miércoles en una multitudinaria marcha en contra del mencionado proyecto de ley. La protesta partió del segundo anillo y avenida Busch para llegar hasta la plaza principal. La marcha fue convocada por el Fesirmes, la Federación de Profesionales de Santa Cruz, la Federación d e Trabajadores de Salud y la Federación Universitaria de Profesores.

El Gobierno busca sacar al maestro de su fuente laboral”, reclamó. A su criterio, “eso responde a una política nacional de recorte presupuestario. Quieren ahorrarse pla ta, no quieren dejar que se abran más paralelos, porque no quieren crear más ítems”. Cuestiona de que cuando un curso tiene 45 estudiantes, recién se abre la posibilidad de abrir un nuevo paralelo. Cree que pretenden cerrar unidades nocturnas por bajas estadísticas.

Yoice Montesuma es una las profesionales afectadas con la no renovación de los contratos. “Es una problemática del sector salud, no somos sindicatos, no tenemos aportes, simplemente de un día para otro nos llegó el despido directo”, señala.

“Los contratos dentro del municipio son anuales. Nosotros, bajo la ley laboral, tenemos una recontratación directa, porque no hemos incumplido con ninguna falta”, manifiesta.