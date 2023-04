Medidas urgentes para devolver la confianza

La economía boliviana viene atravesando por un momento de incertidumbre desde hace varios meses debido, entre otras cosas, a la caída sostenida de las RIN. La consecuente escasez de dólares exacerbó la demanda por esta divisa, creando así un mercado paralelo. Y ya son miles de millones de dólares los que la gente está guardando en sus casas, mientras que la economía formal se ve en aprietos por conseguir esos verdes para poder cumplir con sus compromisos de comercio exterior.

El Gobierno insiste en que esta situación de iliquidez es transitoria, aunque puede resultar no serlo si no se toman las medidas urgentes que el caso amerita. El propio oficialismo admite que la división en sus filas está retrasando considerablemente la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa que permitirían el incremento de las RIN. El tratamiento de la Ley del Oro y la aprobación de créditos externos, por ejemplo, se ha visto perjudicado por las rencillas entre legisladores arcistas y evistas, justo en momentos en que la economía necesita un shock de confianza.

En lugar de enfrascarse en consignas políticas, los legisladores deberían estar analizando el complejo entorno internacional en el que se debe resolver este problema de falta de dólares. Por un lado, se hace cada vez más difícil contraer deuda externa debido a que las tasas de interés están subiendo por las medidas antiinflacionarias que otros países están adoptando. Y, por otro lado, las calificadoras de riesgo internacionales han bajado la calificación de Bolivia, lo cual desincentiva las inversiones externas en nuestro país, por más que el Gobierno se empeñe en afirmar que esas calificadoras no reconocen las fortalezas del modelo económico boliviano.

Los propios analistas nacionales discrepan sobre la pertinencia de las diferentes medidas. Algunos observan el ya alto nivel de endeudamiento del país y otros no creen que sea una buena idea vender “las joyas de la abuela” (las reservas en oro del BCB) para paliar la situación actual. Pero hay quienes sostienen que la oferta de dólares debe ser una prioridad y que por ello se debe recurrir al crédito externo favorable de diversos organismos y a la aprobación de la Ley del Oro, que permitiría que el país compre oro nacional en bolivianos y luego lo exporte para conseguir dólares.

Hay otra medida de orden interno que tendría el efecto inmediato de bancarizar parte de esos dólares guardados en casa, y es la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras. El ITF, con su cobro del tres por mil por toda transacción bancaria en dólares, jugó un papel fundamental en la bolivianización de la economía, pero ahora la prioridad debería ser el aumento de la oferta de verdes para atender la demanda de los exportadores y del propio Estado.

Sin duda que urge adoptar todas las medidas necesarias para inyectar liquidez al sistema y que esta crisis supuestamente transitoria se supere en el menor tiempo posible. Hace falta dar señales tangibles en el mercado, porque en esta coyuntura los elogios al modelo económico o la negación de la realidad no van a ser suficientes. Resulta imperioso devolver la confianza al sistema y calmar las aguas, para después ocuparnos de las medidas de mediano y largo plazo que reconduzcan al país por la senda de la productividad y el crecimiento real.