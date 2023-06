Menor venta de línea blanca y autos usados obliga a bajar el tipo de cambio paralelo

En la feria de autos usados d e La Cuchilla, entre cuarto y quinto anillo, los vendedores, entre bostezo y bostezo, aseguran que “se pague en bolivianos o en dólares”, la gente no está gastando como antes. Otra vez se escucha “no hay venta”.

Forzados por la caída de las ventas , los comerciantes optaron por bajar el tipo de cambio del dólar paralelo. Semanas atrás la cotización no oficial oscilaba entre Bs 7,60 y Bs 7,80. Ahora, ante el menor consumo de electrodomésticos y vehículos usados, el valor de la divisa extranjera se ubica entre los Bs 6,96 y Bs 7,10. Muy pocos intentan cobrar Bs 7,40.

El comerciante detalló que esa situación ya no se puede mantener. Uno, porque la gente ya no “está tan desesperada de dólares” y segundo porque “ya no es negocio tener el dólar alto cuando las personas ni con una cotización más baja pueden comprar”.