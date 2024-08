Con la mentalidad cavernaria de muchos de sus súbditos, corriendo de vuelta al paleolítico, nos llega este 199 aniversario de la fundación de nuestra república. Las palabras libertad y soberanía, no son sino voces al viento para los mayores que hemos vivido la historia del país, aunque, afortunadamente, nuestros niños y jóvenes, todavía desfilan con uniformes y bandas, cantando el himno nacional y mostrando emoción en la mirada. Sin embargo, el país está al borde de la bancarrota, desbaratado, sumido en la miseria y en la mediocridad, a la espera de un cambio de gobierno el próximo año, que será lo único que pueda ofrecernos alguna esperanza. Sin dólares, sin combustible, con rentas liliputienses por exportaciones, con empresas estatales fracasadas, con odios políticos insalvables, y de paso con el territorio siempre bloqueado, muy poco es lo que se puede esperar.

Este mal de los bloqueos es lo que hoy nos preocupa mucho, todavía más que referirnos a los próceres libertadores o a las sangrientas batallas que se dieron en el Alto Perú y en los llanos cruceños. ¿Cuántas veces habremos escrito deplorando los bloqueos carreteros que se producen casi a diario en el país? ¿Hará un cuarto de siglo o más que Evo Morales se atrincheró por primera vez en la carretera Cochabamba-Santa Cruz provocando un caos terrible? Ese fue el primer gran bloqueo que obtuvo el “éxito” del que se ufanan todos los bloqueadores. Claro, todos los asedios camineros son “exitosos”, si para evitarlos no interviene con todo vigor la fuerza pública, despeja las piedras y empalizadas, apresa a los cabecillas y espanta a los mirones. Aquello no sucede, por eso somos una nación aislada, eludida intencionalmente por las grandes rutas carreteras de los vecinos, cuando estamos en los umbrales del Bicentenario.

El “éxito” de todos los bloqueos ante un gobierno inútil y gobernaciones y municipios asustadizos y sin recursos, hace que dialogar, negociar, ofrecer, no sirva para nada, y que el bloqueo permanezca hasta que se dé cumplimiento a las exigencias de quienes lo imponen. Se ha creado conciencia en el país de que a los que manejan el poder no hay que pedirles nada por las buenas, sino que ahogarlos por las malas, aislándolos. A veces, como hoy, se lo merecen, pero esa no puede ser la norma porque es el camino más seguro para convertirnos en una nación baldada, fallida.