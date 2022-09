Méritos a los que se dedican a la educación especial

La semana pasada me invitaron a la celebración de los 30 años del Centro de Educación Especial Nuevo Amanecer, dedicado a la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan una condición en particular, que va desde lo psicomotor o cognoscitivo (no soy experto en el tema); sin embargo, quería centrarme en las personas que se dedican a la educación especial, comenzando con los licenciados del área, seguido por lo administrativos, especialistas y el personal obrero, todos como una familia bien engranada por su directora, ofrecen un servicio de calidad y calidez que es de gran ayuda para los estudiantes y sus padres.