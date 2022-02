Metformina, la receta para prevenir la diabetes

Escucha esta nota aquí

La metformina se utiliza sola o con otros medicamentos, incluyendo insulina, para tratar diabetes tipo 2 (cuando el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por ende, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre).

Según el Instituto Nacional del Diabético (México), actúa como un hipoglucemiante, reduce la producción hepática de glucosa, aumenta la captación de glucosa a nivel muscular y disminuye la absorción de glucosa a nivel gastrointestinal.

Sin embargo, también tiene un importante uso para prevenir la diabetes en las personas que se conocen como prediabéticas.

De acuerdo a Intermountain Healthcare, uno de los más grandes proveedores de servicios de salud en EEUU, la metformina no puede curar la prediabetes, pero al ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre, también contribuye a prevenir la diabetes tipo 2, en especial entre las personas con mayor riesgo de desarrollarla.

La metformina también ayuda al proceso metabólico. Modifica la composición corporal, disminuyendo la grasa y aumentando el tejido magro y su contenido de agua.

La revista científica Nature informa sobre los efectos antitumorales de la metformina, que si bien requieren más estudio, podrían deberse en parte a alteraciones metabólicas sistémicas, incluida la disponibilidad reducida de insulina.

Un estudio publicado en la revista Aging Cell también ha demostrado, por primera vez, que la metformina, utilizada para el tratamiento de la diabetes, es capaz de regular directamente la maquinaria molecular del envejecimiento.

Para adelgazar

Es posible que un médico recete metformina para perder peso, incluso si una persona no tiene diabetes o prediabetes, pero este uso de la metformina se llama uso no indicado en la etiqueta. Eso significa que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos​​(FDA) no ha aprobado la metformina como una ayuda para perder peso.

Desde la Universidad de Guadalajara informó que la metformina no se contempla como un posible tratamiento para adelgazar, y que si bien ayuda a perder kilos, estos resultados son efímeros, con efectos que no superan los seis meses, además de que puede tener efectos secundarios.

Por ejemplo, de acuerdo al portal Access Medicina, la metformina está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la metformina, enfermedad hepática grave, enfermedad renal con uremia, complicaciones agudas de la diabetes (acidosis láctica, coma, infecciones, gangrena), cirugía, colapso cardiovascular y estados asociados a hipoxemia (nivel de oxígeno en sangre inferior al normal).

Un estudio difundido en la revista científica The Lancet asoció el uso de la metformina con una disminución en la mortalidad por Covid-19, pero solo en las mujeres, no en el caso de los varones.

Los pacientes que participaron en la investigación, tenían al menos 90 días de uso de metformina.

Los investigadores explican que el resultado más favorable a las mujeres podría deberse a un efecto más específico del fármaco en la reducción del TNF alfa (factor del sistema inmunitario) en las mujeres, que es mayor que en los hombres. Se ha sugerido que la metformina tiene propiedades antiinflamatorias.

Asimismo, en el estudio se ha sugerido que la metformina se asocia con una mortalidad reducida durante la sepsis y en pacientes con enfermedad pulmonar.

Es importante también aclarar que la dosis de metformina para pacientes con prediabetes es menor a la que se aplica a los que ya padecen la enfermedad “del azúcar”.

No se recomienda su uso en estética, a pesar de que en Santa Cruz hay centros de belleza que la prescriben.

