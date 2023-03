“Mi pasión por las artes marciales hizo que esté en una de las mejores películas”

Uno de los principales estrenos de la semana en los cines cruceños es el filme John Wick 4. EL DEBER habló con Marko Zaror, el villano que se está robando toda la atención en la película y que se ha convertido en una pesadilla para Keanu Reeves. El personaje del actor chileno es Chidi, que es la mano derecha de Marquis, el villano que manda a acabar con John para no tener que ensuciarse las manos.

No puedo revelar mucho, sólo les diré que vean la película se viene locaciones increíbles y actores nuevos.

Nunca he estado en una situación extrema para que yo acuda a la venganza. De estar en el lugar de John Wick creo que haría lo mismo.

Sí, lo practico desde niño, mi madre me lo inculcó. Era un sueño poder hacer una película de artes marciales. La vida me llevó a México, allí conocí a una persona que hacía películas de acción, eso me llevó a un camino, muy largo.