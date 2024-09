Mi primer septiembre

La vida da vueltas, y mi bisabuelo no lo sabe, pero hoy 87 años después, la esquina entre La Paz y Ñuflo de Chávez forma parte de mi trayecto diario, vivo en el municipio de Porongo y, aunque no me dedico, como don Ceferino al comercio, trabajo en la Cámara que representa a miles de pequeñas, medianas y grandes empresas; que son el presente de Santa Cruz, pero también herederas y testigos de la historia de un pueblo que se convirtió en metrópoli, el más poblado y pujante departamento del país. Mi bisabuelo creció y vivió en una Santa Cruz que hoy no reconocería, pero de la cual, seguro, estaría orgulloso.