Mi propuesta

La economía del país atraviesa un momento muy complicado. El paulatino deterioro del aparato productivo, las cuentas fiscales y las reservas internacionales han alcanzado un nivel que merece nuestra más urgente preocupación. Si no asumimos medidas decisivas para revertir esta tendencia, podríamos estar a la puerta de una severa crisis, no en un futuro distante, sino ya, en el corto o mediano plazo.

He criticado con acidez el manejo económico del Gobierno: la irresponsabilidad, corrupción, megalomanía e incompetencia que nos han dejado con la soga al cuello. Mis críticas, y las de muchos de mis colegas, no son un ejercicio gratuito. La economía viene mal hace muchos años y es un deber decirle a la gente la verdad. La crítica viene además acompañada de propuestas serias para reencauzar el camino, paliar la crisis y sentar las bases de un desarrollo sostenible en el largo plazo. Dejo aquí siete puntos fundamentales.

1. Es urgente apuntalar las RIN y mantener el tipo de cambio fijo. Estas variables son las piedras fundamentales de la estabilidad macroeconómica. La mejor forma de atraer dólares es exportando. Para esto, es necesario reducir cupos, controles de precios y demás regulaciones que estrangulan al sector privado. Debemos entender que el gas se acabó y dejar de pensar que un nuevo recurso natural será nuestra salvación. Es hora de meternos en la cabeza que sin un sector privado ágil y pujante, no podremos generar dólares de forma sostenida. Un solo ejemplo de regulación ineficiente, y que de levantarse tendría un efecto positivo y casi inmediato sobre nuestras RIN, es la prohibición de producir productos agrícolas transgénicos.

Ultimadamente, y en un contexto de altas tasas de interés y un deterioro acelerado de nuestra calificación crediticia (riesgo país), la deuda generará más impresión monetaria, devaluación de la moneda e inflación. Existen varias formas de reducir el gasto público. Todas las opciones serán complicadas e impopulares, pero esta es la madre del cordero y no queda otra que ajustarse el cinturón:

a. Debemos eliminar (o al menos reducir significativamente) el subsidio a los hidrocarburos. Tengo claro que esto es impopular y puede generar crisis políticas, pero también tengo claro que es una medida impostergable. Ha llegado la hora de ponerle el cascabel al gato y la gente lo sabe. No podemos gastar más de $us 1.500 millones al año para que los combustibles sigan siendo artificialmente baratos. Una forma de hacerlo es transformando el subsidio a la gasolina en vouchers a los consumidores y hacer que estos vayan reduciéndose paulatinamente. Existen formas creativas de atacar el problema, pero se debe tener la convicción política de hacerlo.

b. Debemos achicar el tamaño del Gobierno reduciendo significativamente el número de empleados públicos (y el número de ministerios, viceministerios, etc.). La reducción del aparato estatal no solo nos ahorraría gasto, sino que desburocratizaría el sector público haciendo más fáciles los trámites y la producción en el sector formal. Además, mostraría que los políticos están dispuestos a cargar una buena parte del peso del ajuste y que no le estaríamos pidiendo a las familias que sean las únicas que lo hagan.