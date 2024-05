“Mi sonrisa esconde momentos duros y complejos de mi juventud; y alguno que otro trauma”

No cabe duda de que a Ximena Zalzer (40) le encanta charlar y estar en contacto con sus seguidores, y como dice ella, esto se ha vuelto una terapia para la ex reina del Carnaval. Es por eso que se animó a emprender dos proyectos que son sus podcasts Sra. Charla y La MM, cada uno con temáticas diferentes, donde ella abre su corazón.



Ximena es de esas personas transparentes que no esconde nada. La influencer cuenta cómo le afectó la muerte de su papá, su deseo de ser madre de nuevo y cómo responde a los haters.

¿Cómo se anima a lanzar su podcast?

Hace muchos años empecé con mis charlas en vivo por las noches tocando diferentes temas, eran super esperadas por mis seguidores, y de pronto se convirtió en una terapia para mí. Estas ganas de mantenerme en contacto con la gente y de crear espacios que nos ayuden a sanar, aprender o entretenernos, fueron las que me animaron a iniciar mis dos proyectos. Sra. Charla y La MM.

¿Qué temas abordarán?

Cada uno de mis proyectos tiene enfoques distintos. En Sra. Charla hemos creado un espacio para hablar de eso que nadie se atreve. Voy a tocar temas complejos, emotivos, duros y muchas veces prohibidos, todos esos temas que no se tocan por miedo al qué dirán, los van a escuchar ahí. En La MM encontrarán contenido del sector al que me dedico, hablaremos de marcas, redes sociales, influencers y de todo.

En su primer capítulo habló de su papá, ¿cómo lo recuerda?

Mi papá -como lo digo en el podcast- fue lo mejor que me pasó en la vida y su muerte me hizo madurar y aprender a valorar el tiempo. Él dejó cosas hermosas en mi vida y en la de mis hermanos. Fue un cruceñazo.

Siempre se la ve fuerte y que nada la derrumba, ¿qué la hace caer?

Soy como todo ser humano, tocan algo que amo y me derrumbo como lo hacemos todo. Con el tiempo he aprendido a llorar, analizar y sacar de lo peor la mejor enseñanza. No hay otra forma de crecer ¿no?, soy resiliente y no permito que nada tenga más peso que mi amor por la vida.

¿Qué esconde su sonrisa?

Momentos duros, complejos de mi juventud, alguno que otro trauma, muchas preguntas sin respuesta, pero nada, ningún dolor podría quitarme la felicidad de estar viva.

¿ Y cómo hace para lidiar con los haters?

Los entiendo, no cualquier ser humano puede aguantar ver feliz a otro, es parte del mundo, las personas que les va bien siempre tendrán gente que les tenga envidia y nadie que no te admire tomaría su tiempo para lanzar odio en redes.

¿Duelen las críticas?

Las críticas son parte de la vida (seas o no persona pública). Creo que la clave está en tu seguridad y amor propio. Si vos estás seguro de quien sos, no hay crítica que te afecte. A mí me importa lo que piensen mi esposo, mi hija, mi mamá y mis hermanos. Soy consciente de que toda persona tiene derecho a opinar, pero los comentarios pasivo agresivos mal llamados “críticas constructivas” hablan más del que critica que de mí.

¿Qué le dice a aquellos que critican sin conocerla?

Bendiciones (risas) pero no se enojen cuando les responda.

¿Cuesta ser una figura pública?

Claro que cuesta, pero son mucho más los mensajes de amor, los abrazos en la calle, los detalles cargados de cariño que recibo que lo difícil de la vida pública. Eso hace que todo valga la pena.

Cambiando de tema, ¿Ximena sigue luchando por ser mamá nuevamente?

Hace mucho dejé de luchar, soy agradecida y feliz con la hija que Dios me dio. He pasado por varios intentos fallidos, pero la vida me compensa con muchas cosas buenas como para quejarme. Lo dejé todo en manos de Dios, sólo Él sabrá cuándo.

¿Se aferra a Dios para cumplir su sueño de ser mamá por segunda vez?

Dios es mi pilar fundamental en todo. Creo que no podríamos superar ninguna prueba de la vida sin fe y sin su ayuda. Vivir el proceso de intentar ser mamá y fallar en el camino es difícil y es un tema que tocaré pronto.

¿Qué les dice a las mujeres que sueñan con tener en brazos a un bebé?

No pierdan la esperanza ni se avergüencen ante la mirada crítica de la sociedad. Ser madre puede ser nuestro mayor anhelo, pero no es lo único que nos hace valer como mujeres.