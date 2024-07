Mientras hay cosas que no pasan; a tropezones, Arce avanza en lo suyo

Mientras espero alguna señal del porqué, el presidente Arce no ha llegado, hasta Mayaya (la noticia “juliana” que, en 5 años estará abasteciendo gas y, ojalá petróleo a Occidente) a sacarse la foto de rigor. Me pregunto si será cierto aquello de que, “algo pasó” con las pruebas finales y recomendaron no ir por allá hasta tener mejores noticias.



Y es que, en un país donde el presidente no deja “hecho positivo sin celebrar y fotografiar”, no deja de ser llamativa su ausencia en el pozo que en unos 5 años y, con menos de 1.000 millones de dólares (¿sólo 400?) va a darle el imprescindible hidrocarburo a la franja altiplánica del país por los cuatro próximos años. Es raro esto, considerando que Arce se mueve donde sea por mucho menos.

Inquieta que desde el gobierno no se hable más de Mayaya y por eso preguntamos a quienes corresponde, es decir a Dorgathen, Molina, Prada y el propio presidente que ya estaba elaborando un plan de repartición “de manera más eficiente” de los más de 6.000 millones de dólares que quedarán en beneficios para la población, sin contar las regalías para los paceños. ¿Qué pasó? ¿para cuándo el viaje y la foto? A lo mejor hoy, domingo, el presidente estará por allá. Espero que sí, de esa manera tranquilizan a los que creen en que es cierto lo informado y a los desconfiados (como yo).

Arce va a tropezones, trata de dejar sin efecto las elecciones primarias sin defenestrar a “su” TCP y, parece que va camino a lograrlo; para ello califica de ”chantaje” que el parlamento pida que las leyes donde se deja sin efecto la auto-prórroga, logradas en procedimiento correcto en la Asamblea, sean promulgadas como corresponde en un Estado democrático; pero hasta en eso se va imponiendo Arce, quien sigue con su “democracia iliberal”, que le permite usar a placer los poderes del Estado, que se supone debieran ser independientes, cumpliendo eso de la “división de poderes” que garantizan los controles entre ellos…

Pero no, acá, como se dijo y se demuestra en cada momento, salvo el legislativo, que parece no tener claro qué hacer, todos están alineados tras del presidente que, en tantos años de obedecer sin rezongar, supo cómo debe hacerse para mandar a cualquier costo y lo lleva a cabo, tomando cada espacio que la oposición boba o sin reacción apenas atina a decir alguna cosa sin peso ni posibilidad de cambio.

En lo personal, no pienso que haya sometimiento ni complicidad, sostengo que no están a la altura del desafío de hacer oposición como se debe y a la altura del desafío de recuperar la democracia plena.

Y ahí va don Arce, preparando la sucesión del “ubicuo” fiscal general del Estado, don Juan Lanchipa Ponce, apostando por “un tal Lima Magne”, que, probablemente se declarare independiente y sin militancia después de haber logrado la toma del TCP y las altas cortes, además de haber puesto el sistema operativo judicial y sus reparticiones mínimas al servicio del gobierno.

Lima Magne dijo a un medio de comunicación que cualquier abogado penalista tiene el sueño de ser Fiscal general y, de no mediar nada raro, tratará de salvar el escollo de la Asamblea, seguramente con algún Decreto de Arce, basado en la “imposibilidad de que esto se dé en la Asamblea” un lugar o espacio donde van saliendo denuncias que la hacen menos creíble que el cambio oficial a 6,96bs, cuando está a punto de llegara 11bs. Ahora ya nos enteramos de coimas de decenas de miles de bolivianos (devaluados o no), violaciones y, dudas razonables acerca no sólo de la capacidad de Huaytari para dirigir Diputados, sino también de sus negocios con el Estado, donde parece haber sido altamente beneficiado, sin que le importe ninguna observación sobre ello.

Huaytari es obediente y militante del arcismo gubernamental y eso sirve y sobra, lo demás, supongamos que se resolverá, o no, cuando el personaje deje el cargo.

¿Puede Arce imponer a Lima Magne Iván Manolo? Si quiere, sí. Al fin de cuentas, el argumento de que el Estado no puede quedar sin Fiscal es “clave” y eso lo puede corroborar, “legalmente” el autoprorrogado TCP, que para eso está en funcionamiento, para hacer que lo que no es legal adquiera tal condición “de facto” y, si algo necesita el presidente es un Fiscal como don Iván Lima que, sabe tanto de derecho como de las necesidades del Poder y no tendría problemas en torcer al primero en beneficio del segundo; eso le puede garantizar al presidente cierta tranquilidad; en eso Arce se parece a Maduro y Ortega; no va a quedarse en detalles, su objetivo es ser presidente “por él mismo”, no con la venia de “Morales-Moralito”, que está cada vez más arrinconado, aunque hay ciertos bichos que mientras más acorralados se sienten, más violentos se ponen, porque entienden que es su última chance.

El viernes de la semana que termina don Luis Arce aseguró: “Estamos enfrentando “boicots en la Asamblea, procesos de desestabilización internos y externos, estamos enfrentando todo, hasta crisis”.

¡Vaya! cómo estaremos de mal que Arce admitió que “hasta crisis” hay en el país, “caramelos para la noticia”, decía el genial Paulovich, en situaciones como estas. El último en enterarse de la crisis debiera ser el primero en hacerlo, pero en realidad no es que no lo haya sabido, simplemente creía que podía controlarla, pero no, ya no hay cómo lo haga, salvo con la toma de medidas que son muy duras, y esas no se toman en el último año de gobierno cuando se quiere ganar una elección. Entonces, ahí vamos.

Pero don Luis Arce aprendió de Evo Morales que la crisis se la maneja echando la culpa a otros. Por eso sale a acusar a la Asamblea, focalizándola como “la mala y generadora de la situación, porque “tiene pendientes de tratamiento de 10 proyectos de crédito, por más de 960 millones de dólares; la consigna es arrinconar al Legislativo opositor y generar la presión de los “ubicuos movimientos sociales”, de la misma manera que lo hacía Morales y lo hacen Ortega y Maduro; es decir, aplicar la receta “socialista del Siglo XXI”, que no es otra cosa que apretar hasta que salga lo que se busque, tal como lo hizo Morales para imponer la Asamblea Constituyente o la propia CPE. El populismo de izquierda, tan corrupto y abusivo como allá, en esos países, actúa igual donde funcione.

Arce prepara sus escenarios de crisis avisándola como algo que debía pasar, usando la preposición: “hasta” para expresar el término límite en relación con el tiempo (Diccionario RAE); eso significa que la crisis ya llegó; consecuentemente, la intención de la palabra es relacionar o conectar: “enfrentando todo” con “hasta crisis”, para completar una idea.

Esta manera de hacer las cosas parece ser el aporte del G2, la otrora Dirección de Inteligencia (DGI o, DI), que no debe ser despreciada en cuanto a la consecución de sus objetivos, no olvidemos que funciona en ese país desde 1961 y mantiene al gobierno en pie y a su población sometida; ellos han sido capaces de lograrlo por encima de cualquier amenaza, llegando incluso a contar con varios “Manuel Rocha” que hicieron de operadores cubanos en el sistema diplomático de EEUU.

Entonces, a menos que la oposición haga oposición, que sus operadores hagan política en serio, yendo más allá de los micrófonos de las salas de prensa en las cámaras y escriban en plataformas X, la suerte estará echada.

Volviendo a las cosas que pasan en su presencia, en la zona de Mayaya, el presidente no dijo nada sobre ello, cuando aseguró que “ vamos a volver a salir adelante, como lo hemos hecho varias veces”… de ser el descubrimiento lo que anunciaron hace días, ¿no debía ponerlo de ejemplo de lo que se puede hacer?

Uno cree que si, pero, no está en sus zapatos (afortunadamente), él sabe mejor que nadie dónde le aprieta….