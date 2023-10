Migración culpa a tramitador desaparecido y a un abogado por visa entregada a Marset

El tres de diciembre de 2021, la Dirección Nacional de Migración a través de su titular Katherine Calderón Valle, emitió una resolución otorgando una visa de permanencia temporal por trabajo en favor del narcotraficante Sebastián Marset, cuando éste se encontraba detenido en Dubái.



Sebastián Marset, según reportes oficiales de la Policía, escapó el 29 de julio de su inmueble, ubicado en la avenida Alemania, convirtiéndose hasta ahora en el más buscado a escala mundial.



La Dirección Nacional de Migración en documento con la firma de su directora Katherine Calderón Valle, responsabilizó al experto tramitador de visas, Óscar Luis Ramírez Roca, (47) -desaparecido desde el 11 de agosto de 2022 y al abogado Yamil Omar Alderete Gabriel, ex responsable del área de Extranjería Departamental de Migración del Beni que fue detenido, sometido a proceso y enviado a la cárcel luego de ser sentenciado a cuatro años de privación de libertad. Este hombre trabajó en Migración desde 2011 hasta 2019 y en 2018 fue designado encargado de Extranjería en el Beni.



Ante la consulta sobre cómo era posible que un tramitador pueda lograr una visa de residencia con resolución nacional mientras Sebastián Marset, estaba detenido en Dubái, la Dirección Nacional de Migración respondió: “el tramitador lamentablemente corrompió a un funcionario de Migración adecuando su conducta en el tipo penal por lo tanto se inició un proceso penal de oficio y se iniciaron las investigaciones en la Fiscalía que derivó en la aprehensión de varias personas”.



Asimismo, Migración aseguró que la irregularidad con la que se llevó a cabo el trámite fue denunciada y se iniciaron investigaciones con la aprehensión del funcionario Rinat Leónidas Sueiro.



Además, la misma dependencia hace notar que, si bien es requisito para una visa la presencia del solicitante, pero en su declaración el detenido Rinat Leónidas Sueiro, asegura que el que tramitó la visa fue el abogado Yamil Omar Alderete Gabriel, que recibió condena de cuatro años de cárcel.



No había alerta de Interpol



Para la emisión de la resolución nacional otorgando la visa de residencia a Marset cuando estaba preso en Dubái, Migración confirmó que al momento de cotejar información con la Interpol no se reportó ninguna alerta roja.



También confirmó que siguiendo los procedimientos se pidió documentación de antecedentes criminales del solicitante de la visa. “Al momento de la solicitud de Sebastián Marset se cumplieron los requisitos establecidos con la presentación de los certificados de antecedentes emitidos a nombre del mismo y no se contaba con registros de la búsqueda internacional. Migración anuló la resolución de la visa tras las investigaciones.



El principal tramitador de la visa de residencia Óscar Luis Ramírez Roca, sigue desaparecido desde hace 14 meses. Ese día salió de su casa de la avenida Virgen de Luján (noveno anillo) y dijo a su familia que estaba viajando a Puerto Suárez, pero nunca regresó. Es considerado clave en el trámite de la visa de residencia para Marset el tres de diciembre de 2021.



Ramírez viajó de Santa Cruz a Trinidad para iniciar los trámites y al final incluso firmó el acta de entrega del documento.



Tiene tres hijos y su familia asegura que vive en la incertidumbre y que el proceso es doloroso porque creen que fue asesinado.



Todos certificaron a su favor



Sebastián Marset fue favorecido con certificados sin antecedentes por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, por la Interpol, el Consejo de la Magistratura. Incluso el Colegio Médico del Beni le entregó un documento que estaba en buen estado de salud luego de un examen al que fue sometido aún cuando estaba preso en Dubái.



El 20 de octubre de 2021 el Consejo de la Magistratura emite el Rejap (Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales) en favor de Marset. Afirmó “que revisados los archivos, no registra antecedentes penales desde 1992 hasta la fecha de emisión del presente documento. No registra ningún antecedente, sentencia condenatoria, ejecutoriada de rebeldía u otros”.



El 22 de octubre de 2021 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), certificó que Sebastián Marset no registra ningún antecedente en su contra. El certificado fue emitido por la División Registro y Archivo del Departamento Segundo de la Felcn y figura el número de carné 45581604. Lleva su foto y su firma.



En la misma fecha, la Interpol de Trinidad indica que Marset no registra ningún antecedente. Asimismo, que el uruguayo con domicilio en Trinidad “de acuerdo con la información recabada del sistema de comunicación internacional no registra ningún tipo de notificación”. La certificación también lleva su foto y su firma.



También el 22 de octubre de 2021 el Colegio Médico del Beni a través del médico de iniciales W.D.S. F., emitió un certificado a Marset y le hace una valoración estando detenido en Dubái. “Se realiza el examen médico a Sebastián Marset. Al momento del examen se encuentra en buen estado general afedriol, hidratado normocoloreado, lúcido, activo y vigil. No es portador de enfermedades infectocontagiosas, ni pulmonares. No presenta signo sintomatología compatible con Covid-19. Al momento del examen se encuentra física y clínicamente sano”, dice el certificado, cuando Marset estaba fuera del país.