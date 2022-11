Migrantes bolivianos exitosos en la agricultura cruceña

Estos exitosos productores del agro, junto con los oriundos del lugar y migrantes del extranjero -japoneses, rusos, menonitas, europeos, argentinos, brasileños, etc.- al buscar su propio beneficio contribuyeron con su trabajo a sustituir importaciones, generar exportaciones y producir empleos en pacífica convivencia con los lugareños.

Si esto viene ocurriendo en el Oriente ¿por qué no replicarlo en otros departamentos del país con plataformas productivas que arraiguen a la gente en su tierra? ¿Por qué no forjar un gran Pacto Social Productivo, un Acuerdo Nacional por la producción, la competitividad y el empleo, para desarrollar otras regiones del país?

¿Por qué no dar sostenibilidad a la política social con oportunidades productivas para todos los bolivianos? ¿Por qué no educar con una visión correcta, como forma idónea de solucionar de raíz el flagelo de la pobreza? ¿Por qué no ponernos de acuerdo para que todos los ciudadanos puedan hacer empresa o acceder a un empleo digno y bien remunerado, en su lugar de origen?