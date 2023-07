Migrantes: ¿Qué deben hacer los Estados?

En la mañana del 26 de junio, se registró la agresión a un migrante de nacionalidad venezolana por parte de un efectivo de la Policía Boliviana en Puerto Suárez, caso que la Defensoría del Pueblo atendió de oficio. Dicho suceso que fue ampliamente difundido por redes sociales, es un ejemplo de la vulnerabilidad que las personas extranjeras que arriban a Bolivia sufren; no solamente por instancias de Estado, sino también por redes dedicadas a la trata de personas y tráfico de migrantes.

La mayoría de personas migrantes que se desplazan forzadamente por motivos sociales, económicos, xenofóbicos, políticos y otros, no cuentan con documentos de identidad o de viaje originales y optan por transitar o abandonar el país de manera clandestina (en el caso de la persona agredida, ésta se trasladó a Brasil dejando el caso impune). No podemos permitir que esta situación se repita, mientras están vigentes tratados y declaraciones sobre derechos humanos que protegen a los migrantes y a sus familias. Es imperativo que los Estados, en un trabajo común resguarden y protejan a esta población en estado tan sensible.