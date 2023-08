¿Milei allá?… ¿y aquí quién?

Yo viví en una Argentina que muy poco tiene que ver con la actual. Pero han transcurrido más de 20 años. Claro, Buenos Aires era igual de hermosa que como hoy y sus mujeres igual de guapas, ese no es el tema. Lo notable fue que a mí me tocó vivir en la Argentina dolarizada si cabe el término, cuando un peso valía un dólar, cuando con cien pesos ibas a una casa de cambio y cobrabas cien dólares. Pero, también, cuando en La Biela de la Recoleta te cobraban cinco pesos por un café que eran cinco dólares. En un evento con el presidente Menem, con la crema de los empresarios y el cuerpo diplomático, en el Llao-Llao de Bariloche, sería a fines de 1997, el mandatario lanzó un desafío ante algunas dudas que existían sobre la paridad del dólar y el peso: vayan al banco con sus pesos, ahora mismo, y se los devolverán en dólares. La ovación fue muy grande, Menem convenció y yo viví en la Argentina más cara de toda su historia, seguramente.

Partí de retorno a Bolivia en diciembre de 1999. De la Rúa asumía la Presidencia de la Nación y es ahí cuando se encuentra con que la economía rioplatense no era sino un cascarón de huevo vacío. Él no pudo hacer nada. Se sucedieron mandatarios y personajes del mayor linaje económico, pero tal había sido la administración “menemista”, tanta la acumulación de malos gobiernos anteriores, que la metástasis había invadido todo el cuerpo del país. Empezaba lentamente la inflación actual, pero el mal del peronismo se hacía dueño de la situación, y su fobia contra los grandes productores agropecuarios, contra los “ricos” en general, el síndrome de Evita, mostraba ese rostro terrible del que Argentina no puede desprenderse. A ese paso, la debacle no podía esperar demasiado.