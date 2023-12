Milei masacró, ahora cabe curar por lo sano

En una columna anterior consideré que Milei estaba a la vista y que venía embalado. Finalmente no solo llegó primero a la meta, sino que - metafóricamente hablando – entró ronceando conduciendo su Peugeot acondicionado, dejando lejos a su adversario Massa que con su “Ferrari rojo”, todo un equipo y un plan platita; no pudo con el empuje de Milei y el hartazgo de un pueblo.

Desde entonces, mucho se dijo sobre las razones del triunfo, diversas son las interpretaciones, pero pocos miran los datos, que evidencian que ganó con una diferencia de 11,3% (casi 3 millones más de argentinos); ganó en 21 de las 24 provincias, ganó entre los jóvenes, entre los adultos mayores, entre los pobres, en el exterior, etc. En síntesis Milei no sólo ¡ganó!, a los “zurdos” - como los llama - los masacró.

Ahora los analistas se centran en sí cumplirá lo propuesto. Algunos hablan desde el “wishful thinking” y avizoran que no lo logrará. La gente de bien, espera que ponga de pie a la Argentina. Es la esperanza de un pueblo, que ha visto pasar tres gobiernos Kisneristas con empeoramientos sucesivos. Gente que votó guiada por el sentido común y que se preguntó: ¿qué más puedo perder? ¡sí todo ya lo he perdido!.

En la hemiplejía moral, que practica la diplomacia de los pueblos, no existe equidistancia entre los intereses partidarios y los intereses estatales. Por ello, equivocadamente, el apoyo incondicional era para el candidato del grupo ideológico afín. Un cálido tuit de felicitación al denominado “hermano” Sergio Massa por parte del Presidente Luis Arce por la votación obtenida en primera vuelta, evidenciaba aquello. Fue un tuit de un político no de un Jefe de la diplomacia. “Los diplomáticos son personas a las que no les gusta decir lo que piensan. A los políticos no les gusta pensar lo que dicen”.