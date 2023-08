Milei: ¿puede pasar acá?

Javier Milei es, lo que se llama en política, un “outsider”, a quien, aunque la traducción defina como “forastero”, se lo puede definir como alguien que está actuando “por o, desde fuera”, de la política formal de ese país; es el candidato disruptivo, el que llega, aparentemente, con todo nuevo; no vamos a hacer juicio de valor sobre si “lo nuevo de Milei” es aplicable o no, si “una cosa es discurso y otra la realidad”, etc. Simplemente reconoceremos que sus planteamientos rompieron el modelo y tradición de hacer política en un país en el que todo se ha complicado desde hace muchos años.

Hay pruebas de ello: en Ucrania, con su presidente que no sale de la política tradicional, sino que era comediante hastiado de la situación política de su país; me refiero a Volodimir Zelenski, devenido en héroe por la defensa a su país, tras la agresión rusa. Están Donald Trump, Bolsonaro y Giorgia Meloni, que sin ser outsider propiamente expresó el hastío de su país; a ella no se la ve como parte de la “derecha tradicional”, y se la ubica en la “extrema derecha”, aunque sea parte de la política formal italiana; lleva unos 20 años en ello. Boric, en Chile, es casi un outsider, que no es de la izquierda tradicional, como no era Castillo de Perú y podemos seguir contando, pero, Milei es un fenómeno que merece observación, porque tiene discursos arrolladores, violentos a ratos, que intenta hacerse ver como la nueva derecha, muy liberal, aunque el liberalismo no sea exactamente como lo plantea y propone el hasta ahora exitoso Milei, a quien hay que esperar hasta ver cómo encara las elecciones, donde necesitará llenar el Parlamento (senadores y diputados) de fuerza propia para hacer las mayorías que le permitan llegar a lo que busca, solo o en acuerdos; para ello deberá morigerar sus ímpetus e irrespetos a los adversarios porque la democracia se construye de consensos y acuerdos y no de exclusiones; eso sí, se pueden negociar los medios pero nunca los principios.