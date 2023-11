Milei quedó hundido en el fondo del mar

Un resumen de aspectos que Milei no aprovechó, o lo ahogaron en el en el fondo del mar:

- Perdió la mejor ocasión para sostener sus ideas económicas. Massa lo interrogo con su “por sí o por no”, como si fuera un periodista, dejando a Milei sin velero y salvavidas. El ministro de Economía y candidato del oficialismo no tuvo que dar explicaciones sobre la marcha de la crisis económica. Casualmente su punto más débil.

- Se comenzó a sumergir en el fondo cuando no pudo explicar cómo va a comerciar con 8 mil millones de personas, sino quiere comerciar con países como China, India o Brasil que concentran buena parte de esa población, demandan consumo y que cualquier liberal practico vería como oportunidades de oro.

-Milei viene de fuera del sistema (outsider) pero no es puro ni virgen. Quedo develado que tiene un pasado vinculado de apegos políticos con el propio Massa. Trabajó en el Banco Central pero no le renovaron su contrato (quizás la razón del deseo de dinamitarlo). Tiene publicaciones con denuncias de plagio que no desmintió. Habla mal de los empresarios, pero trabajó por 10 años con uno de los grupos de empresarios que más concesiones tiene con el Estado.