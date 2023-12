Milei y el inventario necesario

De acuerdo al último sondeo realizado por la Universidad Católica de Argentina, la pobreza alcanza a un 44,7% de los argentinos, y la indigencia a un 9,6% de los argentinos, esto es 18.7 millones y 4 millones respectivamente, sumando da un total que equivale al doble de la población de Bolivia. Esta situación es por demás alarmante para la región. No olvidemos que Argentina alberga alrededor de 1,5 millones de compatriotas. El inventario permitirá conocer los entretelones que llevaron a Argentina a semejante catástrofe socio-económica y política.

Será importante también hacer un peritaje de los accesos que han tenido los equipos informáticos a los equipos del sistema electoral y a los sistemas de monitoreo que realizan los medios independientes. Que no sea que se encuentren con sorpresas. Un listado de los contratos del Estado con los medios de comunicación, de la misma forma, un listado de todos los eventos patrocinados por el gobierno a personas u organizaciones no oficiales, pago de pasajes para los dirigentes políticos que no son funcionarios públicos. Revisión de las declaraciones juradas de los políticos salientes y compararlos con la declaración jurada de inicio.