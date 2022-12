Miles de camiones con carga boliviana, varados hace seis días por conflictos en Perú

Alfredo Borja, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), explicó que el sector se encuentra preocupado debido que no pueden realizar el transporte de mercadería de forma normal al mercado peruano, pues los bloqueos en Puno, Juliaca y Arequipa los tienen parados hace varias jornadas.

Borja sostuvo que esta situación genera pérdidas a los transportistas diariamente entre $us 100 y $us 150 y graves problemas a los exportadores que no pueden cumplir con sus fechas de entrega debido a los bloqueos en el sur del vecino país.