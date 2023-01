Miles rechazan la ‘vía autoritaria de Arce’ y alistan un cabildo nacional por la justicia

“Estamos trabajando en un cabildo, pero no por mucho madrugar sale el sol más temprano. Estamos trabajando de manera coordinada y en unidad con el resto del país en cabildo nacional ”, reveló el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Desde que Camacho fue aprehendido, tras el violento operativo del 28 de diciembre, las concentraciones tuvieron lugar a los pies del monumento Cristo Redentor y apuntaron al Comando de la Policía. Ayer, la ruta fue distinta y no hubo altercados ni intervención de agentes antidisturbios.

Para Calvo, desde que Arce llegó al gobierno mostró que “ el poder es más importante que el bienestar de los bolivianos ”. Dijo que el proceso contra el gobernador es ilegal, intolerable y abusivo. “Quiere ser mostrado por el Gobierno como una normal aprehensión que cumple un orden. Pero de manera flagrante y descarada queda al descubierto que en Bolivia no existe un estado de derecho. Quieren imponer una falsa narrativa. Cuando en Bolivia hubo fraude y para esconder este grave delito, armaron un falso relato de un golpe que no existió”, expresó.

Pero los activistas se trasladaron hasta la plaza Isabel La Católica y luego hasta Miraflores. La marcha fue pacífica, pero no contó con resguardo de la Policía , cuyo comando nacional está a dos cuadras donde se desarrolló la actividad. El vocero del Conade, Manuel Morales, afirmó que “la forma en la que actúa la Policía es también una señal del autoritarismo” que fue rechazado ayer.

Los cívicos de Cochabamba no participaron de la movilización nacional, pero eso no impidió que el Conade y plataformas ciudadanas de la ciudad salgan a protestar. La marcha fue multitudinaria y llegó hasta la plaza principal 14 de Septiembre, luego hubo un plantón frente al Comando Departamental que está sobre la céntrica avenida Heroínas. Eso sí, el alcalde de la ciudad, Manfred Reyes Villa, no participó.