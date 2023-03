Ministerio de Salud y Sedes coinciden en que no es momento para vacunas

Luego de la propuesta de Manuel Saavedra, concejal de Demócratas, de recurrir a las vacunas contra el dengue para aplacar la epidemia, el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) cruceño, Carlos Hurtado, coincidió con el ministro de Salud, Jeyson Auza, en que no es el momento para adquirir este inmunizante.

“No se puede vacunar durante la epidemia. La eficacia de las vacunas contra el dengue aún es controversial y la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), no las recomiendan”, señaló Hurtado, y además agregó que no hay disponibilidad de las mismas.

Ayer, tras la sesión del Concejo Municipal, el concejal Manuel Saavedra lamentó la postura de Auza, y le pidió que, si el Gobierno no quiere comprar las dosis, que entonces permita que estas puedan ingresar al país para que se vacune el que quiera.

“El grupo de asesoramiento estratégico de inmunización de la OMS/OPS no recomienda esto para la utilización en brote, no recomienda la coadministración con otras vacunas, dado que aún no se dispone de datos sobre la seguridad e inmunogenicidad en estas condiciones”, sostuvo la autoridad.