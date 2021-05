Ministra de Culturas: No puede haber relaciones con EEUU

Escucha esta nota aquí

Aunque señaló que ese es un tema de la Cancillería, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, desahució la posibilidad de mantener alguna relación con Estados Unidos.

“Nosotros siempre tenemos relaciones, pero con un país que agrede a tu soberanía y que agrede a tu cultura, no hay. Con esas personas no se puede relacionar. No hay donde perderse compañeros periodistas”, afirmó la autoridad en un improvisado contacto con comunicadores.

Eso respondió la autoridad tras ser consultada por las gestiones que hizo su despacho para respaldar la participación de Lenka Nemer en el concurso Miss Bolivia, que se desarrolló en ese país.

Bolivia y Estados Unidos no tienen relaciones a nivel de embajadores desde septiembre de 2008.