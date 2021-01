Ministro de Educación: “Con la vacuna esperamos volver a clases presenciales en el segundo semestre”

Escucha esta nota aquí

- En la resolución 001 se atribuye a los municipios la responsabilidad de conectividad y condiciones para la educación a distancia. ¿Cuál es el alcance de esta responsabilidad y cuál será el rol del Estado nacional sobre este tema?

Sobre la educación a distancia, los gobiernos municipales no tienen ninguna tuición. El rol principal lo asumirá el Ministerio de Educación a través de la plataforma educativa, los textos de aprendizaje y los programas de televisión y de radio. Los gobiernos municipales, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, tienen competencias concurrentes para mantener la infraestructura educativa en buenas condiciones. Eso quiere decir que mientras haya educación a distancia no utilizaremos las infraestructuras de las unidades educativas. En otras, que están en lugares bastante alejados donde no existe el riesgo de Covid-19, pues allí los municipios tienen que asumir la responsabilidad de que la infraestructura y el mobiliario estén adecuados para el inicio de actividades educativas.

_¿Cómo funcionó la plataforma virtual para las inscripciones? ¿Qué se debe mejorar para evitar que sigan las colas que pese a la pandemia se volvieron a formar en los colegios y unidades educativas?

El primer día tuvimos filas. Con el comunicado y el uso de la plataforma con la línea de enlace del Ministerio de Educación prácticamente se han reducido en varios distritos. Entonces ha sido positivo, lo que si corresponde es mejorar la comunicación con anticipación para repetir ese tipo de situaciones y evitar aglomeraciones innecesarias.

_Hubo avances en la coordinación con Entel para amplificar el alcance de internet en las provincias. ¿Qué reporte tiene?Sí, tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas, con Entel y, además, con la Agencia Boliviana Espacial para que Entel nos facilite la conectividad hasta donde tenga instalada su red y donde no haya ABE nos facilitará el acceso a través de señal satelital para los programas de televisión. La siguiente semana vamos a hacer los ensayos correspondientes para que desde el 1 de febrero todo pueda funcionar adecuadamente.

_¿La conectividad por internet en lugares alejados del país será gratuita, es decir, la cubrirá el Gobierno?

Sí, donde llegue Entel y se utilice nuestra plataforma educativa el servicio será gratuito.

_¿Eso será en todo el país, no sólo en lugares alejados?

En todo el país donde llegue la conectividad de Entel.

_¿Cómo deben hacer la definición de las modalidades de clases las unidades educativas, por municipio, por distrito, por dirección departamental; cómo está previsto?

Las direcciones departamentales realizan las directrices generales. Ahora, en los distritos educativos es donde se abrirá la posibilidad de iniciar actividad presencial en base al informe del Ministerio de Salud y Deportes. Si en Charaña, por ejemplo, no hay casos de Covid-19 en todo ese distrito se iniciarán actividades de modo presencial, siempre con la autorización de salud.

_Se hablaba de que en el trópico de Cochabamba, por ejemplo, sí habrá clases presenciales pese a lo que se defina, ¿cómo se manejará eso?

Tenemos una regla general: se desarrollan clases presenciales donde autorice el Ministerio de Salud y no exista riesgo alguno de contagio. En el trópico cochabambino han tomado una determinación, pero vamos hacer la valoración por parte del Ministerio de Salud y vamos a conversar con los dirigentes, los padres de familia y los maestroscon la intención de precautelar la salud y la vida de las personas.

_¿En una misma unidad educativa pueden definir las tres modalidades como opciones?

No se puede, no es por unidad educativa, eso se malentendió. No es una decisión de padres de familia, vea lo que ha sucedido en el trópico cochabambino. Son ellos, los padres los que han hecho conocer ese criterio, y nosotros como Ministerio de Educación hemos establecido que el Ministerio de Salud será el que nos dará la pauta para la definición de las modalidades a asumir en cada distrito educativo.

_¿Cuánto va a costar al Estado la cobertura de internet?

El costo del internet gratuito que daremos a los estudiantes lo vamos a manejar internamente, pero para garantizar su eficacia vamos hacer las pruebas la siguiente semana.

_¿Va a cambiar la currícula, adaptando el tema de la pandemia a los contenidos educativos durante este año?

No cambiará, primero vamos a tratar de que los contenidos sean más resumidos e incorporaremos temas complementarios para asumir medidas de prevención, situaciones de enfermedad como el Covid-19 e infecciones respiratorias agudas. También trabajjaremos en la prevención de trata de personas, consumo de estupefacientes y corrupción.

El magisterio urbano exige que el Gobierno garantice recursos y materiales para bioseguridad para los maestros y administrativos, caso contrario amenazan con no iniciar clases el 1 de febrero. ¿Qué responde o qué acciones se están haciendo al respecto?

Ahí se nota la intencionalidad política de algunos dirigentes del magisterio en cuatro regiones: La Paz, de Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. No han comprendido la modalidad, ya hemos indicado que en la mayor parte de las ciudades y capitales de departamento y de provincias existen casos de Covid-19 reportados por el Ministerio de Salud. En consecuencia, ahí vamos a desarrollar la educación a distancia. No necesitan que se les dote de los elementos de bioseguridad a los maestros ni a los estudiantes porque no van a salir de casa.

Los que si van a presentarse en las unidades educativas son parte del personal administrativo, director y secretaria. Entonces, todos ellos deben asumir en el marco de la responsabilidad o de la corresponsabilidad sus propias medidas de bioseguridad.

Cuando una unidad educativa retorne a las clases semipresenciales o presenciales ahí sí tenemos que garantizar, junto con las autoridades municipales, los elementos de bioseguridad, cámaras de desinfección de ambientes y otras medidas.

_¿Cuál es la responsabilidad de los municipios en la gestión escolar, principalmente en la dotación de materiales de bioseguridad?

El artículo 80 de la ley 070 de Educación establece que los gobiernos municipales tienen la obligación de dotar a las unidades educativas de educación regular, de educación alternativa y especial la infraestructura, el mobiliario y los servicios básicos. La mayor parte de los gobiernos municipales aduce que no tiene presupuesto, pero se olvidan que a través de la ley de municipalidades y la ley 070 de Educación se establece un porcentaje para destinarlo exclusivamente de apoyo a la educación y a la salud.

En esta gestión, tomando en cuenta la situación de pandemia tendrán que destinar ese porcentaje de recurso municipal para cubrir estos gastos (material de bioseguridad) y tal vez un adicional para imprimir el material escrito para los niños de su municipio, como pasó el año pasado en algunos casos. Vamos a tener el apoyo de ellos, pero nos gustaría que sea en todos los casos.

_¿Puede garantizar el Ministerio de Educación que el año cumplirá los 200 días de clases y que no se clausurará a media gestión como en 2020?

Garantizamos que el año escolar cumplirá los 200 días y no se clausurará por nada. Por eso iniciamos actividades el 1 de febrero sí o sí, pese a pedidos de varios compañeros que nos han indicado que deberíamos postergar.

_¿Qué se hará para controlar que se realicen las clases y la asistencia de estudiantes?

Es un aspecto que no me agrada mucho. He sido maestro y ese control siempre incomoda. De todos modos, apelamos a la conciencia tanto de maestras, de maestros y, obviamente, de su obligación de nuestros administradores desde el Ministro de Educación hasta el director de la unidad educativa, el cumplimiento de la normativa. Nosotros controlaremos que así sea.

_¿Qué opina de lo dicho por el expresidente Evo Morales de que el Ministerio de Educación debería reconsiderar el inicio de clases a distancia?

Sí, respetamos mucho su posición. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Muchos contagios, incluso el del expresidente Evo Morales, se han dado en los espacios de aglomeración de personas. Debemos precautelar esa situación. Es posible que en lugar de desarrollar actividad educativa generemos más contagios innecesarios.

_¿Usted podría adelantar si es que los chicos irán a clases presenciales este año, o es preferible que se hagan la idea que será virtual toda la gestión?

El presidente Arce en su informe del viernes hizo conocer que están avanzadas las negociaciones para tener la vacuna para toda la población. Cuando podamos vacunar a todos, retornaremos a las actividades normales, regulares y presenciales. Lo que puedo decir es que con la vacuna esperamos volver a clases presenciales en el segundo semestre de 2021.

_¿Cómo se trabajará con colegios particulares que tienen problemas con el pago de mensualidades?

En caso de incumplimiento, pues practicaremos sanciones. Este es un tema que estamos trabajando en cuanto se refiere a la fijación del monto de pensiones y la utilización de sus plataformas. Estamos aún en etapa de encontrar consensos.

Habíamos dispuesto que a partir de la resolución 001 que los contratos, que establezcan los colegios particulares sean del acuerdo entre los padres y madres de familia y los mismos documentos para tal situación deben ser refrendados por las direcciones distritales de educación, aspecto que han evadido.

Unidades educativas obligan a los padres a firmar contratos que vulneran también sus derechos y la situación económica por la que están atravesando. Ya hemos asumido la presencia del Ministerio de Educación para evitar ese tipo de acciones, esperemos se reduzcan y que podamos encontrar también un acuerdo con los dueños de colegios particulares para que establezcan pensiones acordes a la situación económica y de emergencia sanitaria que vivimos.

Hay colegios que ya han incrementado sus pensiones.

Lo sabemos y vamos a intervenir. No es correcto porque el año pasado firmaron un contrato, pero en el marco de la educación presencial con el uso de ambientes, de equipos.

Luego se interrumpió aquello por la cuarentena. Este año, como estamos disponiendo que la modalidad de educación va a ser a distancia, a través del uso de plataformas, no debieran incrementar ningún costo, más bien tendrían que bajar, es lo que en realidad corresponde.

¿Se controlará la lista de útiles, porque ya se están dando denuncias de padres que los colegios les están entregando una abultada lista en el momento de la inscripción?

Bueno, ese es otro hecho en el que vamos a intervenir. En esos casos a los padres de familia les pedimos que hagan conocer la denuncia ante las direcciones distritales de Educación. Las mismas tienen la obligación de verificar estos extremos para desarrollar acciones de regulación correspondiente.

¿Y la entrega de computadoras a maestros o estudiantes?

Se entregará a estudiantes, no alcanzará para todos, priorizaremos algunos grados. Los maestros tenemos un stock pequeño, pero que también entregaremos.