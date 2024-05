Ministro de Planificación: “En la industrialización del país, el sector privado está invitado a acompañarnos ”

Hace unos días el presidente Arce hizo notar que no había plata como antes para atender las necesidades. No hay plata, pero los indicadores son buenos ¿eso no es contradictorio?

No son posiciones contradictorias. Es cierto que hay menores recursos, pues el sector de los hidrocarburos no tiene un buen comportamiento. Sin embargo, Bolivia en la región está en el segundo lugar con este crecimiento del 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) logrado en 2023. Eso no quiere decir que todo esta bien. Informamos que estamos bien, pero podríamos estar mejor si el contexto internacional y el interno mejorarían.

-¿Cuáles son los sectores que han crecido?

El sector que está apuntalando el crecimiento es el que se denomina Otros Servicios y que son los restaurantes y hoteles, que han tenido un crecimiento del 7%. El único sector que tuvo un comportamiento negativo es el de hidrocarburos, petróleo y gas natural que se redujo en 6,75%., es algo que se viene repitiendo hace mucho tiempo y eso esta vinculado al retraso en los planes de exploración que vamos a cambiar mediante una agresiva inversión. El Ministerio de Hidrocarburos informó que hay más de $us 1.400 millones previstos para esta gestión para realizar exploración.

-¿Son recursos del país o de las empresas privadas?

Más del 60% esta a cargo de Yacimientos, el resto esta en función a los contratos que tiene YPFB con las empresas privadas. El plan agresivo de inversión busca cambiar ese número y en mantener la importancia de los hidrocarburos en la economía. Para eso se necesita trabajos de exploración.

-¿Cómo está el comportamiento del déficit fiscal?

El dato preciso en este momento no lo tengo. Lo que si puedo indicar que en los últimos años el déficit fiscal en nuestro país se ha caracterizado por estar ligado a la inversión pública. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos de gasto corriente hemos estado muy cerca del equilibrio. Si se genera el déficit este debe estar orientado a financiar inversión pública. Para aumentar la capacidad productiva del país.

-¿La reunión con los empresarios privados en que quedó?

En el tema de los acuerdos es importante aclarar que la liberación de las exportaciones se hizo de forma inmediata, se agilizaron todos los trámites de las exportaciones. En el caso de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedim) ya hemos sacado un decreto para agilizar la devolución, ahora son los empresarios los que deben cumplir con su parte, pues deben demostrar que trajeron divisas al país. Los bonos BCB en dólares ya se implementaron y según lo informado por el BCB se emitieron más de $us 50 millones. Biodiésel se tiene el compromiso para avanzar, vehículos flex ya hemos sacado el decreto, comisiones bancarias por el tema de las divisas se ha emitido la regulación mediante la ASFI. Se está trabajando en la subasta de diésel, lo único que queda pendiente es el tema de la modificación del tamaño de las unidades del transporte de carga. Como se ve se esta trabajando en los temas comprometidos. Podrá haber variaciones en los tiempos de concretar los puntos establecidos, pero se van a cumplir, ese es nuestro compromiso.

-¿De acá en adelante cuál es la estrategia del Gobierno para superar los problemas económicos que afectan al país?

El proceso de industrialización es el objetivo a cumplir. No es el camino más fácil, ni el más corto. El proceso de industrialización va a permitir apuntalar el crecimiento económico no en un solo sector, sino en varias opciones productivas.

-¿Eso va a significar incentivos al sector privado o esa industrialización solo será para la empresas del Estado?

Estamos llevando un proceso de industrialización a partir del Estado, pero también esperamos que el sector privado nos acompañe. Si el Estado está presente en este proceso es porque los privados en algunos sectores no han tenido la iniciativa de participar, como en el caso de la química básica que nos va a dar insumos para fomentar otras industrias. De manera general se dice que no hay un apoyo al sector privado, pero desde 2020 hay una exención de tributos para la importación de bienes de capital y eso no se le reconoce al Gobierno.

