Ministro Montenegro espera que los dólares de las exportaciones 'retornen' al país

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, indicó que en 2022 las exportaciones alcanzaron los $us 13.500 millones, mientras las importaciones sumaron $us 13.000 millones, por lo que hubo un superávit de la balanza comercial de $us 500 millones, un dinero que a su criterio debería estar dentro del sistema financiero nacional.