Ministro Montenegro: “Lo que hubo fue un problema transitorio de liquidez, no fue de falta de solvencia”

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, respondió a la convocatoria a una entrevista en EL DEBER Radio. Aclaró que lo que hubo en Bolivia no fue una insolvencia sino una iliquidez temporal y dijo que esta se está resolviendo con el cambio de los Derechos Especiales de Giro y con la aprobación de créditos en el Poder Legislativo. En más de una ocasión afirmó que la economía nacional es sólida, por lo que descartó una devaluación de la moneda.

¿Cuál es la actual situación económica del país?

La economía se encuentra bien, está marchando en forma adecuada y los datos que estábamos analizando nos mostraban que ha habido una reducción en el desempleo. Además, se tienen precios estables mientras que en otras economías se va generando un ambiente de vulnerabilidad en términos de aumento de precios porque la inflación no ha cedido en esos países. En ese contraste la economía boliviana va creciendo, a pesar de los 36 días de paro.

¿Cómo se traduce este diagnóstico en el bolsillo del ciudadano?

La gente ve que la economía está bien porque, por ejemplo, precios como el del pan, el combustible o la energía no se han modificado como en otros países. Los productores pueden conseguir urea, diésel subvencionado, insumos y seguir importando. Por lo tanto, estos son los elementos que permiten que la economía siga avanzando.

¿Qué se va hacer respecto a la incertidumbre de la ciudadanía que, por ejemplo, realiza colas para la compra de dólares y siente que las cosas no están bien?

Existen los dólares, por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), la otorgación de los mismos está siendo realizada y hasta el momento no hay personas que hubieran reclamado que no se les haya entregado sus dólares. En Santa Cruz, si bien en este momento hay filas porque hemos comenzando el proceso de entrega más tarde, estamos entregando los dólares necesarios vía el Banco Unión a Bs 6,96.

La banca también ha sido dotada de dólares, ahora que a la par exista un brote especulativo esa es otra cosa distinta.

¿Por qué no se elimina el ITF, así la población puede ahorrar en dólares?

La política fiscal que tiene el Gobierno nacional está centrada en la recaudación de estos tributos y desde el Ministerio de Economía y Finanzas vamos a evaluar este componente, y si vemos que esta medida coadyuva y es en beneficio de los bolivianos, lo vamos hacer.

Con todo este escenario ¿el Gobierno ha pensado en devaluar la moneda?

El Gobierno nacional no está pensando en devaluar la moneda y por eso está haciendo todas las acciones correctivas porque es un problema de liquidez y no de solvencia, porque si el problema fuera esto último no tuviéramos activos y no existiría la institución que pueda solventar eso, por lo tanto, no es el momento de hablar de devaluación.

¿Existe una iliquidez de dólares en el país, como lo dijo el vocero presidencial?

Yo también lo dije, lo que hubo fue un problema transitorio de liquidez que es distinto a un problema de solvencia, que es cuando todo el mundo te cierra las puertas. Por lo tanto, un problema de liquidez es cuando tienes activos y no los puedes volver líquidos, por ejemplo, en este momento no puedo tener dinero, pero tengo un cheque, una casa o un DPF, pero con un DPF no puedo ir con la señora de la tienda a comprar pan.

Entonces lo que ha hecho el Banco Central es volver líquidos estos activos como los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entrega a los países fundadores el organismo. Estamos hablando también de créditos que han llegado y que han dado vueltas en la Asamblea Legislativa por tres meses. Estamos enfrentando un problema de liquidez que ha sido enfrentado por el BCB usando las DEG, que son un activo.

¿Por qué cambiar los DEG ahora es válido y durante el gobierno de Jeanine Áñez fue considerado un delito?

Con relación a las operaciones realizadas por el Banco Central y durante el gobierno de la señora Áñez son las siguientes: en el gobierno de Áñez se recurrió a un crédito especifico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por nuestra parte, nosotros no hemos acudido a ningún crédito del FMI, pero si hemos hecho uso de un activo.

Además, el gobierno de Áñez ha tenido una relación directa con el FMI a través del TGN, por eso el exministro (José Luis) Parada firmó un pagaré y eso no se puede hacer porque primero tuvo que ser consultado en el Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Por ello es una figura y escenario distinto este uso de los DEG que asumir un crédito que tenía, por ejemplo, plazos de devolución, además de cargos e intereses.

¿Cómo ve el informe de JP Morgan que subió el riesgo país de Bolivia a un nivel récord?

Lo que ha hecho JP Morgan es actualizar un índice de riesgo país, pero que en el caso de Bolivia puede haber estado relacionado con elementos políticos que se han dado dentro de la economía, así como también como los ruidos que se dan en el propio mercado internacional y que afectan a los mercados emergentes.

Uno de los temas que se le critica al modelo económico actual es el excesivo gasto público. ¿Habrá ajustes a la política económica del país?

Un experto en austeridad dice que cuando las economías se están recuperando es algo torpe eliminar el gasto público o pasar de una etapa de déficit a superávit. Lo que el Gobierno nacional está haciendo es aplicar un programa de sustitución de importaciones que le va a permitir a la economía nacional tener la posibilidad de sustituir, por ejemplo, la importación de diésel y el uso de etanol en la economía, el año pasado usamos 150 millones de litros que nos ha dado un ahorro cercano a los 100 millones de dólares.

Esa es la forma correcta en la cual nuestro Gobierno está implementando la sustitución de importaciones que no será de la noche a la mañana, pero nos darán tres elementos: ahorro de divisas, reducción del déficit fiscal y generación de producción.

¿Cómo ve lo ocurrido con el Banco Fassil?

Establecemos lo siguiente, no solamente aquí sino en cualquier parte del mundo, un banco que se encuentra solvente al ser atacado no va a resistir porque cuando todos los depositantes acuden al mismo tiempo le dificulta la solvencia a esa entidad financiara, entonces a eso se refería el director de la Asfi que el rumor y el miedo va a generar un ataque de todos los depositantes al ir a buscar los recursos.

¿El presidente Luis Arce, que fue ministro de Economía, no se ha referido en la coyuntura a temas económicos ¿no sería oportuno que el presidente les hable a los bolivianos sobre la situación de la economía?

El presidente Arce es el conductor y director de todo este plan de política económica que está teniendo resultados positivos. Desde que hemos hecho frente a la pandemia también se han puesto políticas de oferta y demanda lo que ha recuperado a la economía.

Por ello, el presidente Arce cuenta con los momentos adecuados para hablarle a población, que viene a ser una decisión tomada de manera estratégica. No obstante, las autoridades de política económica damos la cara y decimos que la economía está bien porque contamos con un sistema financiero estable, se tiene estabilidad de precios y no hay quejas sobre escasez de pan o combustible. Todo esto la gente lo sabe y lo siente en el bolsillo, la economía está bien.