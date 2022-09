“Mis compañeros cambian de cara cuando me ven vendiendo refrescos”

Hoy se concentra en conversar sobre su historia de superación. Es el menor de tres hermanos, se crio prácticamente en el campo, y su madre enviudó a los 27 años. Tuvo que “bregar” mucho para mantenerlos, por eso la admira demasiado. Hace cuatro años que no la ve, no ha podido viajar por la pandemia y por temas económicos, pero ya está planeando una visita, quiere ir a votar.

Vive solo, pero aprendió que no hay mejor lugar que el hogar, ni mejor compañía que la de uno mismo. “Tengo fe en grande. Me encanta el versículo ‘clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces’. Siempre hay que tener fe, me encanta orar con la cara en el piso”, comparte.