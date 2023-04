Mismas recetas, nuevos discursos viejos

Como dijimos el viernes en Sin Compostura y lo ratifican los amigos que entienden más que uno de economía y sus vaivenes, los cambistas de las calles cruceñas, sentenciados sin cárcel por vender el dólar a 7,70, no dejan un “precedente sentado”; simplemente nos muestran cuánto cuesta el dólar en el país, porque ése de la calle simplemente está equiparándose al valor que tiene la moneda extranjera en el “sistema”. Los importadores que hacen transferencias o giros al exterior “asumen aún el costo”, sostuvo un importador grande. En efecto, si los bancos cobran por transferencia o giro al exterior el 10% de un impuesto que antes no llegaba al 3%, ¿no estamos hablando acaso de 7,69? ¿No es, acaso, lo mismo?

¿Cuál es el precedente de esto? Sencillo, habida cuenta de que el dólar está más escaso y persiste la misma necesidad, su venta encontrará otras vías; probablemente será por delivery y a Bs 8 o 9; ese precio va a incluir el doble riesgo; que el comprador los denuncie, después de haber hecho su negocio, y el de enviar los dólares en moto. Esto, hasta que aparezca el cada vez más escaso dólar o hasta que el Estado le permita a la gente sacar su propia plata, dólares en este caso, depositada en bancos, bajo la seguridad de que el banco te da lo que pusiste, cosa que parece ser absolutamente imposible hoy.

Bueno, si no tienen ni para venderte, no podés esperar que te devuelvan tu plata; lo que no hay es dólar, no mala voluntad.